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пятница, 20 декабря 2019 07:55

Дела против депутатов может открывать только генпрокурор

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18 декабря Верховная Рада приняла законопроект, которым лишила себя права давать разрешение на задержание или арест народных депутатов. Это часть изменений в законодательство о снятии неприкосновенности. Такую норму раньше закрепили в Конституции.

- Депутаты фактически зацементировали депутатскую неприкосновенность, - говорит депутат от "Голоса" 34-летняя Александра Устинова. - Они поддержали поправку, которую предложила "Оппозиционная платформа - За жизнь". Там сказано, что депутат не несет юридической ответственности при исполнении полномочий. Это значит - он может делать что угодно, не только в стенах парламента. И это не будет иметь юридических последствий.

Законопроект подали нардепы из "Слуги народа". Его поддержал 291 парламентарий. 223 из пропрезидентской партии, еще несколько из "Оппозиционной платформы - За жизнь", групп "Доверие", "За будущее", и внефракционных. "Батькивщина" и "Европейская солидарность" воздержались, "Голос" был против.

Документ исключает из Уголовно-процессуального кодекса норму, что Верховная Рада должна давать согласие на привлечение к ответственности народного депутата.

Ходатайство о задержании, обыске или прослушивании будет рассматривать следственный судья апелляционного суда. В вопросах коррупции - следственный судья Высшего антикоррупционного суда. А согласовывать - генпрокурор. Закон обязывает рассматривать такие ходатайства только с участием нардепа.

Право открывать производство в отношении народных депутатов получил только генпрокурор.

- Процесс привлечения к ответственности усложнили так, что это фактически вторая неприкосновенность, - говорит член правления Центра противодействия коррупции 33-летняя Елена Щербан.

- Усилили гарантии нардепов и придумали новые. Правящее монобольшинство понимает, что генпрокурор - это ставленник президента. И, возможно, видит в этом защиту для себя.

Сейчас любой следователь Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований или полиции может начать расследование. А потом передать дело для подследственности. По новому закону этого не будет. Дела по нардепам сможет начать только генпрокурор. Предположим, нардеп кого-то убил, и это известно. Пока генпрокурор не внес данные в Единый государственный реестр - расследовать дело невозможно. Генпрокурор может быть не на месте, не у компьютера и не сможет быстро внести сведения. Теряется время.

Самая вредительская норма, что все ходатайства следователей по делам нардепов будут рассматривать при их обязательном участии. Сейчас, если следователю надо арестовать счета или получить доступ к банковской тайне, он обращается за разрешением в суд. И судья решает - приглашать лицо или нет. В основном этого не делают - любая дополнительная информация может навредить. А здесь законом предусмотрели обязанность приглашать фигуранта, показывать ему материалы следствия. Это будет препятствовать расследованию. Например, нардеп получает повестку о вызове в суд. Бежит в банк, снимает наличные средства - и все, их никто никогда не найдет. То есть еще до того, как суд рассмотрел ходатайство об аресте имущества.

3 сентября Верховная Рада приняла закон, которым отменила норму о неприкосновенности народных депутатов в Конституции. Она заработает с 1 января 2020 года.

Для фактического снятия неприкосновенности депутаты должны внести изменения еще в несколько законов, в частности "О статусе народного депутата", в Уголовно-процессуальный кодекс.

4 октября парламент поддержал закон, который позволит Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований прослушивать нардепов.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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Дата
20
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