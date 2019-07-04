Чтобы изменить страну, необходимо засучить рукава всем - и молодым, и опытным политикам

Первые месяцы Владимира Зеленского на посту президента показали молодой властной команде, какие вызовы стоят перед страной. Сначала российскую делегацию после двух санкционных лет вернули в ПАСЕ, фактически без оговорок. Впоследствии публичным стал конфликт между президентом и главой внешнеполитического ведомства. И эти распри происходят на фоне провокаций Кремля и решений Международного трибунала по морскому праву вокруг освобождения захваченных украинских моряков.

По предложению Москвы МИД направило ноту с резким отказом - Украина не будет давать гарантий относительно наказания своих моряков по российскому законодательству. Но президент узнал об ответе министерства по интернету, а министр отказался помогать главе государства из-за "разногласий" и ушел в отпуск.

Нынешняя ситуация доказывает: президенту необходимо дать возможность назначить нового министра иностранных дел, главу СБУ и генпрокурора. Неуправляемость государства в принятии принципиальных решений становится угрожающей.

Поддержав на выборах Владимира Зеленского, украинцы знали, что у него нет политического опыта. Это было голосование за изменение качества политики. И отсутствие опыта команды президента может больно ударить по национальным интересам. Ситуация в ПАСЕ продемонстрировала, какие серьезные вызовы стоят перед нами.

На повестке дня - немало проблем во внутренней политике. Как свидетельствуют социологические опросы, украинцы ожидают результатов от новой власти уже сейчас. Общество ждет от Зеленского и внешнеполитической стратегии, и программы внутренних реформ.

Важно, чтобы в это время рядом с президентом работал опытный политик, антикризисный менеджер. Новому главе государства нужен сильный союзник. Юлия Тимошенко - одна из кандидатур на должность главы правительства, по мнению экспертов. Лидер "Батькивщины" - опытный, компетентный, настроенный на изменения политик. И способен действовать.

Бесспорными аргументами в пользу эксперты считают, что у Тимошенко есть готовые решения сложных вопросов - тарифная и монетарная политика, переговоры с МВФ, льготы и социальные выплаты.

У лидера "Батькивщины" репутация и навыки. Она - классический антикризисный менеджер. Без раскачки может взять ситуацию в стране под контроль, считает политолог Андрей Золотарев.

- Если исходить из того, как партии видят развитие страны, то серьезные шансы у Юлии Владимировны. Она - один из самых ресурсных политиков, держится в политической премьер-лиге более 20 лет. Имеет четкую программу изменений, - считает он. - Пошаговый план действий для роста экономики и реформирования всех сфер жизни. Это "Новый курс Украины", разработанный по ее инициативе, с привлечением более тысячи экспертов.

Достижения Тимошенко на правительственных должностях свидетельствуют: она имеет опыт руководства государственной машиной и знает "узкие места" управления. Это позволит политику осуществить системные изменения. Такая фигура на посту премьера может быть противовесом президенту и возможной узурпации им власти.

Юлия Тимошенко убеждена: чтобы качественно изменить жизнь в стране, необходимо засучить рукава всем - и молодым, и опытным, объединившись вокруг национальных целей.

8,4 тысячи гривен достигла помощь при рождении детей во время первого премьерства Юлии Тимошенко. Эту помощь повысили в 12 раз. За время ее пребывания в должности создано полмиллиона рабочих мест, предпринимателей освободили от коррупционного бремени - отменили около 3600 подзаконных актов, с которых кормились чиновники. Почти в полтора раза выросли доходы украинцев.

Финансовый кризис страна прошла с минимальными потерями

За спиной Юлии Тимошенко серьезный багаж антикризисных решений. С 1997 года трижды занимала высокие государственные должности. В 1999-м спасала страну от энергетического коллапса и впоследствии способствовала созданию с нуля энергорынка. На посту премьера вернула в государственную собственность "Криворожсталь" и обеспечила ее прозрачную приватизацию. От продажи металлургического гиганта на открытом конкурсе государство получило $4,8 млрд. Тимошенко обеспечила рост доходов госбюджета на 70%.

Время второго премьерства Тимошенко совпало с мировым финансовым кризисом 2008 года. Его страна прошла с минимальными потерями. Несмотря на падение экономики, вовремя выплачивали зарплаты, пенсии и стипендии. И не только. Плату учителей, медиков и ученых увеличили в полтора раза. Пенсионный возраст остался на том же уровне, несмотря на давление МВФ.