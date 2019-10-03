Что должны делать мажоритарщики в округе?

Татьяна Волощук, 64 года, пенсионерка, Хмельницкий:

— Мажоритарщиков нужно оставить. Если у людей не будет своего представителя, о нас вообще забудут. А так можно прийти к нему с проблемами отопления, пенсии. Наши мажоритарщики стараются помогать. Сахар дважды в неделю можно получить, гречку.

Галина Даценко, 64 года, село Рассошенцы под Полтавой:

— Нардепы должны не только в Киеве сидеть, но и в регионы приезжать. У нас много аварийных площадок, где дети головы разбивают. У соседей в доме газ через раз работает. И чтобы они повлияли на других депутатов — пусть на пенсии что-то решают. Мне 64 года, а не могу уйти с работы, потому что дома муж после инсульта. Мы не выживем на две минимальные пенсии.

Алексей Маслюк, 43 года, владелец туристической базы в поселке Буки в Маньковском районе Черкасской области:

— Наш район покрывают два мажоритарных округа. В округе № 200 избрали Антона Яценко. В 199-м — Сергея Нагирняка. Они должны реагировать на обращения граждан, развивать свой регион. С Яценко не получилось сотрудничать. Человек ничем, кроме пиара, не занимается. К Нагорняку обращался в этом месяце. Просил посодействовать в развитии туристического кластера "Западная Черкасчина". У него есть страница в социальных сетях. Товарищ работает помощником. Помог правильно написать обращение. Нагирняк ответил, согласился на встречу. На следующей неделе пообещал приехать в Буки.

Олег Руденко, 43 года, председатель Головятинского сельского совета Смелянского района Черкасской области:

- На днях встречался с вновь избранным нардепом по 197-му округу Александром Завитневичем от "Слуги народа". Он инициировал встречу, знакомился с избирателями. Я поделился мыслями, что хочу провести освещение на улицах села, закупить компьютеры в школу на 50 тысяч гривен. Говорил, поддержит. Много наобещал, но как будет в реальности — не знаю.

Прошлые годы обращался к бывшему нардепу Сергею Рудыку. Он хороший человек, чем мог — помогал. На первом этаже райадминистрации Смелы работала его приемная. Ежемесячно встречался с людьми.

Мажоритарщики должны быть в курсе, что происходит в округе. И выносить сложные вопросы на общегосударственный уровень.

Мария Терендий, 24 года, журналист, село Ставчаны Пустомытовского района Львовской области:

— У нас недостаточно мест в садах, незавершенные ремонты детских площадок, дорог. Непонятно, как в районе будет продолжаться реформа децентрализации, что будет с громадами, которые не объединились, как пройдут там местные выборы. Открытый вопрос о продаже сельскохозяйственных земель. Малые фермеры, средний бизнес не знают, как это на них повлияет. Народным депутатам надо объяснять это на встречах.

При предыдущем депутате Богдане Дубневиче провели уличное освещение в селе, сделали несколько дорог. Вновь избранная Галина Васильченко еще встреч не проводила.