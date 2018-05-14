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Что делает власть? Демократично молчит

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Ведущие телеканала "Интер" не просто обозвали наших героев. На всю страну сказано: "Тех, кто так считает, — миллионы". Эта фраза для тех, кто еще вчера оглядывался, сидел по щелям — как выстрел "Авроры", как сигнал, призыв к бою: пора. И вся сепарня подняла головы, и вдохнула на полную грудь.

А что же власть? Прикрывается демократией. Мол, нельзя закрыть "Интер" — что же скажет на это Европа.

Представьте, что в Польше на всю страну вот такой "Интер" выльет ведро пренебрежения на польских героев. У них за это предусмотрена уголовная ответственность.

Давайте возьмем страну не европейскую, но которая является эталоном демократии — США. Представьте, что там какой-то канал высмеял американских героев, названные в их честь улицы. Рассказал, что Вашингтон — это вообще бандит и негодяй, и так считают миллионы американцев. США запретили канал "Раша тудей" только за российские передергивания, а если бы обзывали национальных героев и насмехались?

Что бы сделали с таким телевизионным каналом демократические страны? Демократично, опираясь на закон, выдвинули бы обвинение в антигосударственной деятельности. И демократично, решением большинства, закрыли бы. Демократично открыли уголовное дело и посадили бы. Обеспечивали бы арестантам их права. Демократично бы в камере по телевизору показывали кино о презренных ими героях и водили бы в тюремную библиотеку читать о тех героях книги.

Что делает наша власть? Демократично молчит.

"Интер" — это орудие, которым влияют на сознание людей. Бороться с ним — это бороться с тяпкой, молотком, котком.

Бороться нужно с властью. Не под "Интер" нужно идти. Под Администрацию президента, Кабмин, Верховную Раду. Это сегодня. А завтра — ни одного, кто сегодня при власти, мы не должны избрать опять. Ответственность лежит на нас. Чтобы не было вот таких "интеров". Потому что одно дело иметь иные взгляды на решение проблем в стране. А совсем другое — подрывать через телевидение основы государства и плодить врагов, презирающих это государство и героев, которые за него отдали жизнь.

Автор: Лариса НИЦОЙ, писательница
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