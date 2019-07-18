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пятница, 19 июля 2019 06:06

Черкасские врачи получат прибавку к зарплате

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Работники больниц Черкасс получат надбавку к заработной плате. В зависимости от квалификации им будут платить от 500 до 900 грн. Решение об этом поддержали на заседании исполнительного комитета. Теперь - слово за депутатами.

- Еще с начала 2018 года обращался к нашему профильному департаменту, чтобы найти механизмы для внедрения соответствующей инициативы, - говорит заместитель городского головы Черкасс 32-летний Юрий Ботнар. - Уверен, наши санитарки, медсестры и врачи заслуживают достойную зарплату, которую им должно установить государство. Город же может только дополнительно простимулировать своих спасителей в белых халатах.

Надбавку будут платить, когда депутаты утвердят программу местных стимулов для медицинских работников Черкасс. И выделят для этого средства из бюджета.

- Аналогичный принцип выплат осуществляют по предложению свободовской команды для воспитателей детских садов города, - говорит Юрий Ботнар. - Второй год подряд они получают почти тысячу гривен надбавки.

Директор Департамента здравоохранения и медицинских услуг Олег Стадник отчитывался, что на выплату заработной платы работникам в 2017 году выделили из бюджета 79 млн грн, в 2018 году - 111 млн грн, а в этом году - 138 млн грн.

Автор: Анна ОРЕЛ
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