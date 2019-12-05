Бывшего нардепа Александра Онищенко задержали в Германии

29 ноября работники правоохранительных органов задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко возле немецкого города Ольденбург. Сделали это по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Политик находится под стражей. Немецкий суд решит вопрос о его экстрадиции в Украину.

В июле 2016-го Верховная Рада лишила Онищенко неприкосновенности. С тех пор был в розыске в Украине. Жил в Испании. Там просил политического убежища. В Германии имеет предприятия и имение.

Онищенко подозревают в организации коррупционной схемы. С напарниками в течение 2013-2016 годов продавали газ государственного предприятия Укргазвидобування через псевдобиржи. Государство потеряло более1,6 млрд грн. Убытки компании оценивают более, чем в 740 млн грн.

В деле фигурируют два десятка человек. Восемь признали вину.