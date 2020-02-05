Большинство глав районных администраций уволят за полгода

С начала работы на посту президента Владимир Зеленский назначил 228 председателей районных государственных администраций. В Украине 490 районов.

Глава государства ставит глав РГА по представлению Кабинета министров. Они разрабатывают проекты районных бюджетов и программ социально-экономического развития, подают на рассмотрение районных советов. Контролируют использование бюджетных средств.

В январе президент отложил свой проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" и направил на доработку. Документ предусматривает создание округов вместо районов (несколько смежных территориальных громад будут образовывать округ, их будет около 100. — ГПУ). На уровне округов будут работать префекты. Их будет назначать президент по представлению правительства.

- Мы предлагали назначать только 96 глав райгосадминистраций. В центрах будущих округов. Даже не 96, а 85. Потому что 11 — на оккупированных территориях, — говорит 58-летний Юрий Ганущак, директор общественной организации "Институт развития территорий", эксперт Центрального офиса реформ при Министерстве развития громад и территорий.

- Вновь назначенных глав РГА все равно будут увольнять, когда Верховная Рада утвердит округа. Зачем ставить людей на полгода? Надо было назначать исполняющих обязанности.

Как только создаются объединенные громады, деньги переходят к ним. И власть убегает из рук райсоветов и РГА. Сейчас райгосадминистрации слабые. А это порождает злоупотребления: кошмарение бизнеса, органов местного самоуправления. Поэтому реформу надо завершать как можно быстрее.

25 октября должны пройти местные выборы. Решение за Верховной Радой. В соответствии с нововведением в Конституцию, председателей РГА заменят префекты. Наконец будет нормальное управление на территориях. Сейчас фактически ими управляют местные феодалы и государство на это не влияет.

Префекты будут координировать деятельность территориальных органов исполнительной власти. Второе: административный надзор за тем, чтобы местное самоуправление не "заплывало за буйки", принимало законные решения. Третье: выполнение государственных программ. Можно сказать, что префекты — представители правительства на территории. А в некоторых случаях — и президента. Все, кто кричит, что это президентская вертикаль — популисты.