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"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу

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Местные выборы в Украины 25 октября показали, какие вопросы волнуют людей и кому они готовы доверить их решение. Голосование стало своеобразным референдумом доверия к власти и курсу, по которому она ведет страну.

Более 80% людей отдали голоса за непровластные партии, по данным ЦИК. Так украинцы показали, что они против хаоса и антинародных решений, которые пытается узаконить команда Зеленского.

"Батьківщина" Юлии Тимошенко стала первой среди оппозиционных партий и второй после президентской партии "Слуга народа" по количеству мандатов в советах всех уровней. Ее команда набрала 12,5% голосов, провела в советы по всей стране более 4,5 тыс. депутатов. Уступила только президентской партии, за которую проголосовали 17,5%.

"Батьківщина" в глазах украинцев - единственная альтернатива "зеленому" хаосу, произволу и уничтожению государства. Это - главный вывод местных выборов. Партия Тимошенко получила наибольшее представительство в местных советах среди оппозиционных политических сил", - пишет в фейсбуке политический эксперт Дмитрий Корнейчук. Считает, что один из самых весомых показателей доверия к "Батьківщине" - то, что ее команда получила равномерную поддержку по всей стране. Это подтверждает: экономические и политические идеи Тимошенко, ее программа вывода экономики из кризиса и борьбы с коронавирусом объединяют страну.

Юлия Владимировна и ее команда в своей деятельности на протяжении многих лет в политике на первый план всегда выносят потребности и интересы людей. Здесь уместно вспомнить период премьерства Тимошенко в 2008-2009 годах. Это было так же непростое для Украины время - мировой экономический кризис, эпидемия свиного гриппа. Страна и мир переживали не лучшие времена. Тогдашней главе правительства удалось сформировать вокруг себя мощную команду. Которая имела стратегическое видение, профессиональный подход к решению проблем. Решение принимали без затяжек, делали все, чтобы люди не почувствовали сильный удар мировой нестабильности. Пенсии, социальные пособия выплачивали вовремя, ни тарифы, ни цены не росли. И каким бы непростым ни был тот период, люди имели уверенность в новом дне.

"Помощь при рождении третьего ребенка составляла 150 тысяч гривен при курсе 8. Понятно, что за этим стояла круглосуточная работа самой Юлии Тимошенко в Кабмине", - добавляет Дмитрий Корнейчук.

Сейчас страна переживает сложные времена, противостоит и мировой пандемии, и экономическому кризису, а в придачу - некомпетентности власти. Людям есть с чем сравнивать.

Своим выборах 25 октября они показали, что не хотят оставаться один на один с вызовами, которые нависли над страной. Сейчас, как никогда, народу необходима уверенность в будущем, профессионализм и честность власти.

Юлия Тимошенко поставила перед депутатами "Батьківщини" на местах конкретные задачи: отслеживать ситуацию по борьбе с коронавирусом, помогать в подготовке больниц, малому и среднему бизнесу в условиях карантина.

Четкая стратегия всегда дает результат. Это было доказано неоднократно. Это будет доказано и сейчас.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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Дата
17
декабря

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