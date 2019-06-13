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пятница, 14 июня 2019 07:30

Балух не ест тюремную пищу

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У политзаключенного Владимира Балуха, 48 лет, после пребывания в штрафном изоляторе начали болеть голова и грудь. Перевели в тюремную больницу колонии №4 в городе Торжок Тверской области России.

- Вчера посетила его в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует себя лучше, отеки спали, - говорит его адвокат Ольга Динзе, 37 лет. - Но лечения, как и диагноза, не поставили. Лечат успокоительными и сердечными каплями. Больше никаких препаратов не получает.

Балуху пришла посылка с вещами и едой, которую ему прислали родственники и волонтеры.

- Еда пока есть. Часть продуктов просроченная, но ему хватит. Владимир не ест пищу в российских тюрьмах принципиально, - говорит адвокат.

Европейский суд по правам человека 12 июня обязал Россию поместить крымского татарина Эдема Бекирова, 58 лет, в больницу.

- Это решение стало неожиданным, но безусловно правильным в этой ситуации. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден снова обратиться в суд, - говорит адвокат Ислям Велиляев.

Бекирова задержали в декабре 2018 года на пропускном пункте Чонгар. Обвинили в хранении 10 кг взрывчатки. У Эдема - сахарный диабет, он потерял левую ногу.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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