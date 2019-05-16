Автомобили на еврономерах заблокировали Верховную Раду

Утром 15 мая около 200 легковушек с европейскими номерами перекрыли столичную улицу Михаила Грушевского. Заблокировали помещение Верховной Рады. Требовали продлить период льготного растаможивания автомобилей еще на полгода. Держали флаги организаций "Автоевросила" и "Правого сектора".

- Требуем отсрочки штрафных санкций, - говорит соучредитель "Автоевросилы" Александр Чернявский. - Если ничего не изменится, то все эти люди останутся без автомобилей - их отберет исполнительная служба. Водители настроены решительно. Ранее нам удавалось достигать чего-то благодаря тому, что было много людей. Власть понимала, что так просто вопрос не закроет.

В ноябре правительство обязало владельцев авто с иностранной регистрацией в течение 180 дней растаможить машины со скидкой 50%. В феврале сумму растаможки сделали полной. А с 22 мая будут налагать штрафы на водителей, которые не растаможили автомобили.

В комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики не собираются продолжать льготный период растаможивания.