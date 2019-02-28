"Аваков не хочет, чтобы Порошенко остался при власти"

— Много раз говорил и еще раз повторю: я не являюсь политически ангажированным одним из кандидатов в президенты. Несмотря на то, что со многими из них меня связывает длительное знакомство, — говорит министр внутренних дел 55-летний Арсен Аваков на брифинге 25 февраля.

Министерство внутренних дел запустило сайт "Выборы 2019". В онлайн-режиме можно узнать о нарушениях закона на выборах президента.

С начала кампании, с 31 декабря 2018 года, полиция возбудила 89 уголовных дел и составила 422 протокола об административных нарушениях. Больше всего их имеет "Блок Петра Порошенко" — 454. У "Батьківщини" - 353, "Самопомочі" — 169, "Громадянської позиції" — 131 Радикальной партии — 122. Чаще всего фиксируют подкуп, незаконную наружную рекламу и хулиганство.

— Проводим расследование в отношении одного из кандидатов в президенты. Деньги на залог для регистрации собрали из пожертвований людей, которые об этом ничего не знали, — рассказывает Аваков.

Также полиция расследует схемы по подкупу избирателей, в которых фигурирует заместитель председателя фракции БПП, заместитель руководителя штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Сергей Березенко.

Арсен Аваков работает министром внутренних дел с февраля 2014 года. Член политсовета партии "Народный фронт".

— Аваков не хочет, чтобы Порошенко остался у власти. Поэтому не играет на его стороне, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет:

— Руководителю МВД безразлично, кто победит на выборах, главное — чтобы не Петр Алексеевич. Понимает, если тот во второй раз станет президентом, то он сам не будет иметь политических перспектив, и его, скорее всего, подвинут с должности министра. Поэтому выбрал роль независимого контролера избирательного процесса. Если Порошенко проиграет, Аваков останется в политической игре. Хочет минимум остаться на нынешней должности и ключевым игроком в новом правительстве.

В силовых структурах есть раскол по поддержке кандидатов. Порошенко поддерживают СБУ и Генпрокуратура. Аваков выравнивает расклады в кампании. Иначе Порошенко мог бы тотально задействовать админресурс.