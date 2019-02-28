"Аваков не хочет, чтобы Порошенко остался при власти"

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2835
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 954
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2232
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 765
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3285
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1647
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
3
2
2
2
3
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1494
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1539
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1359
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4329
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2988
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 225
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 00:45

"Аваков не хочет, чтобы Порошенко остался при власти"

  Комментировать

— Много раз говорил и еще раз повторю: я не являюсь политически ангажированным одним из кандидатов в президенты. Несмотря на то, что со многими из них меня связывает длительное знакомство, — говорит министр внутренних дел 55-летний Арсен Аваков на брифинге 25 февраля.

Министерство внутренних дел запустило сайт "Выборы 2019". В онлайн-режиме можно узнать о нарушениях закона на выборах президента.

С начала кампании, с 31 декабря 2018 года, полиция возбудила 89 уголовных дел и составила 422 протокола об административных нарушениях. Больше всего их имеет "Блок Петра Порошенко" — 454. У "Батьківщини" - 353, "Самопомочі" — 169, "Громадянської позиції" — 131 Радикальной партии — 122. Чаще всего фиксируют подкуп, незаконную наружную рекламу и хулиганство.

— Проводим расследование в отношении одного из кандидатов в президенты. Деньги на залог для регистрации собрали из пожертвований людей, которые об этом ничего не знали, — рассказывает Аваков.

Также полиция расследует схемы по подкупу избирателей, в которых фигурирует заместитель председателя фракции БПП, заместитель руководителя штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Сергей Березенко.

Арсен Аваков работает министром внутренних дел с февраля 2014 года. Член политсовета партии "Народный фронт".

— Аваков не хочет, чтобы Порошенко остался у власти. Поэтому не играет на его стороне, — говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет:

— Руководителю МВД безразлично, кто победит на выборах, главное — чтобы не Петр Алексеевич. Понимает, если тот во второй раз станет президентом, то он сам не будет иметь политических перспектив, и его, скорее всего, подвинут с должности министра. Поэтому выбрал роль независимого контролера избирательного процесса. Если Порошенко проиграет, Аваков останется в политической игре. Хочет минимум остаться на нынешней должности и ключевым игроком в новом правительстве.

В силовых структурах есть раскол по поддержке кандидатов. Порошенко поддерживают СБУ и Генпрокуратура. Аваков выравнивает расклады в кампании. Иначе Порошенко мог бы тотально задействовать админресурс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Аваков не хочет, чтобы Порошенко остался при власти"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 33568
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23895
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 1 Просмотров: 21501
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
Изящные феи: фотограф снял балерин на улице
30
 Просмотров: 16803
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 15058
Политика
"Враг наступает с двух сторон — Московия на Донбассе, а олигархи здесь"
"Враг наступает с двух сторон — Московия на Донбассе, а олигархи здесь" Просмотров: 297
Порошенко провезли по самой разбитой дороге города
Порошенко провезли по самой разбитой дороге города Просмотров: 3339
"Порошенко не предаст интересы страны"
"Порошенко не предаст интересы страны" Просмотров: 144
"Мир должен знать: новая власть будет действовать в интересах украинцев"
"Мир должен знать: новая власть будет действовать в интересах украинцев" Просмотров: 54
Владимира Балуха вывезли в Россию
Владимира Балуха вывезли в Россию Просмотров: 63
Больше всего комментируют
21
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
18
Порошенко отличился странным поведением
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
6
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 81
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua