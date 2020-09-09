Андрей Пальчевский выступил против капитуляции Украины

Во время переговоров с Российской Федерацией власть должна отстаивать интересы украинцев, убежден лидер политической силы "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский, 59 лет.

— Моя позиция проукраинская. Мы за добрососедство со всеми, но при условии выполнения тех соглашений, которые не ограничивают права Украины и ее граждан на родной земле, — говорит Пальчевский.

Он подчеркнул, что мир на Донбассе должен быть достигнут на украинских условиях.

- Без сдачи и капитулянтства. Обратите внимание, что этого от Офиса президента требуют и традиционно русскоязычные области: отстаивать прежде всего интересы украинцев. Мир миром, но свою землю никто не отдаст, — добавляет Андрей Пальчевский.

Политик на День Независимости возле Михайловского Златоверхого монастыря почтил память воинов, которые отдали жизнь, защищая страну от агрессора на Донбассе.

- Накануне годовщины проходил у Стены памяти. Это все молодые лица погибших. Они никогда не узнают, что мы отметили 29-ю годовщину. Мало для человека — много для страны, — говорит Пальчевский.

На мемориале возле Софийской площади в Киеве размещены фотографии и краткое жизнеописание украинских добровольцев, военнослужащих и представителей украинских силовых структур, которые погибли во время боевых действий на Донбассе.