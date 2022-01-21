В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной

События в Украине и вокруг нее показывают, что нам так и не удалось построить дееспособное государство. Поиск оптимальной модели, затянувшийся более чем на 30 лет, до сих пор не дал желаемого эффекта.

Собственно, для Украины и не стоит придумывать какую-то чрезвычайную модель. Она лежит на поверхности. Это вписывание Украины в контекст объединенной Европы, евроатлантическая интеграция и соблюдение демократических ценностей.

Не нужно искать свой "третий путь". Современная реализация демократии в объединенной Европе опирается на институциональную сторону, представленную системой сдерживаний и противовесов, партийной системой западного типа и т.д.

Но демократию следует понимать гораздо шире. Не просто как определенную партийную систему того или иного типа, сменяемость власти или наличие парламента. Основной во всех моделях демократии является степень заботы власти об общественном благе. А то, какие именно механизмы это обеспечивают, не столь и важно.

Общественное благо реализуется через систему институтов, имеющих давнюю традицию. Таким образом, демократия – это только механизм, тогда как его наполнением и сущностью является консолидированное общество, объединенное едиными ценностями и нормами жизни, которое может ставить перед собой цели и достигать их.

Демократия устойчива там, где основная часть народа относится к среднему классу

Демократия – это народовластие. И сколько стран, столько и ее форм. Для кого-то верх демократии – США, для кого-то – европейские страны. Она устойчива там, где основная часть народа относится к среднему классу. Казалось, что эта истина должна быть известна окружению президента Владимира Зеленского, но они ничего не сделали для того, чтобы в Украине сформировался массовый средний класс.

Многие в Украине воспринимают демократию как игрушку – хорошую, но, возможно, не везде срабатывающую. На самом деле, демократия – это не что иное, как инструмент государственного самоконтроля и автокоррекции. Авторитарная власть, конечно, может быть более эффективна в кризисные моменты и тогда, когда во главе появляются действительно умные и компетентные люди. Но впоследствии отсутствие реальной обратной связи, которую и обеспечивают демократические институты, приводит к потере чувства реальности и неспособности реагировать адекватно на изменения. Потому что это как нервная система – если вы не чувствуете боли, то с болезнью бороться не станете.

Если вы не чувствуете боли, то с болезнью бороться не станете

Политические и экономические катаклизмы в Украине – это результат не демократии, а наоборот – отсутствия реальных инструментов в государстве и привычки к самоконтролю. Только подлинная демократия обеспечивает регулярное изменение правительства без революций и других потрясений. Разница между демократией и тоталитаризмом – это возможность мирной смены власти по воле народа, высказанной на выборах.

Обычно демократия истекает в момент окончания голосования. После этого демократически избранный либерал, демократ, популист, тиран или тоталитарист может уже начать действовать в соответствии со своими полномочиями, убеждениями, обещаниями и планами. И часто его действия совершенно не стыкуются с розовыми и пушистыми обещаниями электорату.

Но если в современном западном демократическом обществе демократия возможна на уровне местной или высшей власти, когда избиратель может непосредственно влиять на действия своего делегата в органы власти, то в украинских реалиях, если вы уже выбрали для себя "пилота государственного самолета", должны лететь с ним до конца маршрута. А до тех пор, независимо от того, посадит ли он успешно тот самолет в аэропорту благосостояния и процветания или разобьет его об скалу инфляции и тотального повышения цен, заменить вы его не сможете.

Демократия зарождается в сообществе равных людей, а при нынешних украинских реалиях во времена правления Зеленского говорить о хоть какой-то приближенной социальной справедливости не приходится совсем. Демократия хорошо бы сработала, если бы в украинском обществе не было такой колоссальной бездны в уровне благосостояния отдельных граждан. Чем глубже будут эти различия, тем больше общество будет скатываться в диктатуру или революцию.

Короче говоря, граница между демократией и авторитаризмом проходит по возможности для простого человека при желании изолироваться от политики без ущерба всем остальным сферам своей жизни. Граница между авторитаризмом и тоталитаризмом проходит по возможности не делать и не говорить того, чего говорить и делать человек не хочет.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

Что можно добавить к гениальным словам Уинстона Черчилля: демократия плохая, но ничего лучше люди пока не придумали? Пожалуй, только одно – демократия, как любой строй, вытекает из того, на каком социально-экономическом уровне находится государство на данный момент. Именно этот фактор определяет порядок, а не наоборот. То есть, изменение социально-экономического уровня жизни общества будет продуцировать и соответствующие политические изменения.

Впрочем, демократия – это форма власти, при которой управление обществом осуществляется в интересах большинства народа. Народ пытается проводить свою волю самоуправления через выборных представителей – власть. Отсюда и следует, что выборность – это один из необходимых атрибутов демократии, но далеко не единственный. Народ должен эффективно контролировать действия властей, которым свойственно быстро забывать свое предназначение и заниматься собственными корыстными интересами.

Одна из форм контроля власти – свобода слова и печати. Но ее явно недостаточно при отсутствии в Украине полноценного правового общества, разделения властей и реально независимого суда. Сам народ также должен дорасти до понимания, что власть существует для народа, а не народ для власти. Упрощенное понятие демократии и попытки построить ее ускоренными темпами в Украине, основываясь только на свободе выборов, слова и частной собственности, не дали желаемого быстрого эффекта.

Власть существует для народа, а не народ для власти

По сути, демократия – механизм маятника между правыми и левыми убеждениями, перемещение между индивидуализмом и общинностью. С одной стороны, инициатива, независимость, право частной собственности, с другой – социальная справедливость, гарантии и т. п. Народ, исходя из исторически сложившихся традиций или условий, выбирает нужную ему форму демократии, именно то положение маятника, которое подходит для него. Поэтому в разных странах она и разная. Демократия как форма существования общества хороша тем, что гибкая. Качните вправо – и получите США, влево – Швецию.

Но сейчас в Украине построен антисоциальный режим, и демократия является условной.

В украинских реалиях все решает правящий класс, который фактически претерпел весьма незначительные изменения с момента восстановления Украиной независимости в 1991 году. Выборы и другая мишура – ​​лишь низкопробные демагогические приемы, чтобы пудрить мозги доверчивым гражданам. На самом же деле есть группа лиц, реально управляющая всем, в том числе и общественным мнением. Имея власть, финансовые и медийные ресурсы, она всегда может убедить общество в том, что якобы у него есть шанс получить именно то, чего оно хочет. И большинство готово в очередной раз абсолютно демократически поддержать то, чего от них хотят власти. За последние годы в Украине у власти менялись ставленники финансово-промышленных кругов. Они назначали на должности президентов и премьер-министров, проводивших политику выгодную, в первую очередь, этим "денежным мешкам".

Демократическая система управления выродилась в безграничную власть денег и узкого круга обладающих ими людей. Все остальное – выдвижение кандидатов, их программные речи, выборы – только спектакль, кричащая и затейливая декорация, призванная держать настоящих хозяев в тени и продуцировать у электората иллюзию причастности к решению судьбы страны. Демократия в ее украинском варианте оказалась безответственной. В отрыве от сдерживающих культурно-исторических балансиров она ведет к вакханалии наиболее примитивных человеческих инстинктов – духу наживы, лжи во имя материальной выгоды, безудержному потреблению. Одним словом, ко всем смертным грехам, перечисленным в Библии.

Выдвижение кандидатов, их программные речи, выборы – только спектакль, кричащая и затейливая декорация, призванная держать настоящих хозяев в тени и продуцировать у электората иллюзию причастности к решению судьбы страны

Возможно, что демократии в чистом виде не существует ни в одной стране мира. Поскольку в реальности демократия – это не только народовластие, но и умение умным способом заручиться поддержкой народа и, наобещав ему золотые горы, воплотить в жизнь хотя бы часть данных во время предвыборного состязания обещаний.

К сожалению, необходимо констатировать, что в большинстве случаев все, что обещают украинскому народу, никогда не выполняют. А механизма ответственности власти за подобное неисполнение просто не существует. Не от этого ли все текущие проблемы украинской демократии?