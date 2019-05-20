Зураб Хромаев четыре месяца не вставал с постели

На столичном Зверинецком кладбище похоронили баскетболиста и тренера 73-летнего Зураба ХРОМАЕВА. Умер от сахарного диабета. У него осталась жена 61-летняя Алла и сын Тимур, 44 года.

"Не стало выдающегося человека. Большого тренера и одного из мудрейших людей, которых мне приходилось знать", - пишет невестка Хромаева, телеведущая 39-летняя Мария Ефросинина в "Фейсбуке".

После окончания школы Хромаев играл в луганской баскетбольной команде "Автомобилист". После переезда в столицу выступал за клуб "Киев". Был тренером команды московского "ЦСКА", киевского "Строителя". После провозглашения независимости стал первым президентом Национальной федерации баскетбола. Ушел с работы в 2007 году из-за болезни. Последние четыре месяца был прикован к постели.