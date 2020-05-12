— Хочу попробовать писать в стиле ню. Но сделаю это только тогда, когда выполню все запланированное, — говорил ривненский художник Юрий САВЮК в 2016-ом. Умер на 75-м году. В начале мая прошло девять дней по его смерти. Причину смерти не разглашают. Говорят, последние годы болел.

— Я долгое время занималась подготовкой выставок, и Юрий Савюк всегда был на презентациях. Он — давний друг Ривненского краеведческого музея, — рассказывает краевед Галина Данильчук, 66 лет. — Как-то ездил с нами в экспедицию, посетили его родной поселок Великие Межиричи возле Острога. Юрий был хороший рассказчик, много интересного знал о своем селе и земляках. Остроумный, постоянно шутил, женщинам всегда говорил комплименты.

Юрий Савюк писал пейзажи, натюрморты и портреты. Его картины есть у многих коллекционеров Украины и мира. Профессионального художественного образования не имел. Окончил художественную студию в Ривне.

— Как-то ректору Острожской академии Игорю Пасечнику надо было передать за границу подарок. Он выбрал картину Юрия Савюка, — говорит ривненский коллекционер. Имя просит не указывать. — Потом позвонили и попросили еще несколько картин художника, который рисует копны". Не запомнили имя, но поняли ценность его работ.

Юрий Савюк воспитал сына и дочь.