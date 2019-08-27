"Жена подалась в секту и ушла из дома"

- В первом классе сидел на столе и пытался писать своими безвольными руками. Потом стал делать это зубами и ногами, - говорит художник 54-летний Григорий Тищенко из города Гуляйполе Запорожской области. С детства имеет первую группу инвалидности - его руки достают только до пояса.

Григорий Тищенко оборудовал мастерскую в квартире. Имеются инструменты для выжигания по дереву и работы с металлом, кисточки, краски. На стенах висят его картины.

- В школе учителя с пониманием относились к моей немощности. Одноклассники тоже поддерживали, - рассказывает. - Постепенно научился рисовать карандашами и красками. Затем захотелось взяться за вышивку. Сам научился. Когда заправлял нитку, иглу держал в зубах. Потом захотелось заниматься в кружке сапожников. На собеседовании отказали - что это занятие не для меня. Пришел домой со слезами на глазах. Сказал: "Не хочу иметь первую группу инвалидности". Хотелось заниматься творчеством. В кружке сапожников было трудно. Постоянно колол иголкой пальцы. Ничего так и не сшил.

Выжиганием по дереву увлекся в школе.

- Там закупили комплекты для обжига. Сразу этим загорелся, - говорит Григорий. - Работать было трудно. Чтобы наносить разные оттенки, надо часто менять наконечники. Обжигал пальцы. А потом придумал универсальный наконечник, который не надо менять. На это ушло несколько месяцев. Когда работаю, держу его ногами.

Григорий Тищенко окончил Славянское керамическое училище в Донецкой области по специальности "роспись посуды".

- Приходил на собеседования и показывал свои работы, - говорит Григорий Тищенко. - Работодатели отказывали. Говорили: "Инвалиду трудно работать наравне с другими". Чтобы заработать на жизнь, разносил телеграммы. Из сумки доставал их зубами. В свободное время стал выжигать по дереву портреты. Шлифую фанеру ногами. Затем выжигаю контур и накладываю оттенки. Этим зарабатываю на жизнь. Из камня делаю портреты на памятниках. По заказу делаю мебель. Руками держу инструмент, а ногами - доски. По стеклу пишу акварелью и маслом.

Картины Тищенко стоят от 450 грн.

- Над одной могу работать от двух недель до нескольких месяцев. Храню фотографии всех работ, - рассказывает. - 12 лет назад выжигал картину для президента Леонида Кучмы и его жены Людмилы. Работал почти круглосуточно. С месячной работой справился за 18 дней. Самая дорогая для меня - икона Пресвятой Девы Марии. Выгравировал из нержавейки. Переливается на свету. Ее не продаю.

Григорий Тищенко раньше был женат. Имеет сыновей 23-летнего Олега и Дениса, 15 лет. Старший - художник. Младший тоже имеет талант к рисованию.

- Раньше со мной рядом всегда были женщины. Меня передавали из рук в руки, потому что сам не могу помыться, причесаться, застегнуть пуговицы на одежде. Сначала это делала мама. Ее не стало в 1980-х. Незадолго до ее смерти женился. Но потом жена отправилась в какую-то секту и перестала заниматься воспитанием детей. Восемь лет назад ушла из дома. Сыновьями не интересуется. Мы с ними живем счастливо. Разыскивать ее не собираемся. Несмотря на физический недостаток, все могу делать по дому. Люблю варить борщ, но на это уходит четыре часа.