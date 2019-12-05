"Замуж не зовет, хотя родила ему троих детей"

"Сын работает за границей, но дела идут не очень, — пишет жительница Ирина Петровна, 54 года. — Не знаю, куда ему ехать дальше. Колеблется между Чехией, Польшей и Германией. Хочу знать, будут ли мои дети счастливы в браке. Потому что дочке кто-то напророчил, что будет выходить замуж дважды. Муж болеет, но лечиться не хочет. Уговариваю его. Только не знаю, идти ему к своему врачу или к другому".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Сканирует ладонью фото 30-летнего мужчины в зеленой футболке.

— К весне сын переедет в Германию. Это правильное решение. Работу там ему помогут найти, но сильно полагаться на других не советую. Если хочет зарабатывать больше, придется снова учиться. После работы пусть подтягивает немецкий. Со знанием языка больше шансов найти достойное место. Там встретит землячку, на которой скоро женится. Дочь тоже выйдет замуж. Горький опыт заставил ее разувериться в мужчинах. Поэтому сначала не заметит серьезных намерений партнера. Некоторое время будут жить в гражданском браке. Потом позовет ее под венец. Мужу не надо затягивать с лечением. Может остаться у своего врача или сменить клинику. Там подтвердят диагноз и будут настаивать на операции.

"Дочь с зятем 14 лет живут в гражданском браке, — рассказывает в письме львовянка Любовь Алексеевна, 69 лет. — Леша замуж не зовет, хотя Леся родила ему троих детей. Живут в съемной квартире, хоть у его родителей двухэтажный дом. Он имеет два высших образования, но работает на фирме охранником. Нигде надолго не задерживался, потому что очень вспыльчивый. Даже в пост не может удержаться, чтобы не ругаться. Не знаю, что Леся в нем нашла. У меня три дочери, только она одна не замужем".

— Мечтаете женить дочь. Хотя брак не изменит ваше отношение к зятю. Хоть и недолюбливаете его, не показывайте этого. Только навредите их отношениям. Узаконят их, когда старшей внучке исполнится 14. После этого Леся родит в четвертый раз.

"Когда в 2002 году умерла мать, мне пришлось переехать в село, — пишет Любовь из Полтавщины. — С 2016‑го начала резко слабеть. Весила 72 килограмма, а теперь — 46. Врачи успокаивают, говорят, что абсолютно здорова. Но как такое может быть? Вес теряю, аппетита нет. В этом году еле посадила огород. Все болит. Знакомая говорит, что меня сглазили. Не знаю, как от этого избавиться".

Вкладывает в конверт фото. Возле кирпичного дома стоит женщина в вязанном коричневом свитере и белом платке.

— Не придумывайте диагнозов. Еще раз пройдите обследование. Отсутствие аппетита не повод приписывать себе болезнь, которой нет. Организм нуждается в витаминах и минералах. Головокружение, потеря веса и боль в суставах поддадутся лечению. Самостоятельно трудно посадить огород и справиться хозяйству. Просите родных помочь.

"Дочери Наталье 32 года, — пишет полтавчанка Анна Васильевна, 57 лет. — Жила в гражданском браке, но отношения не сложились. До сих пор сама. Найдет ли свою судьбу? Дождусь ли я внуков? У самой проблемы с ногами. Не знаю, где искать помощи".

Биоэнергетик зажигает свечу. Сканирует письмо ладонью, закрывает глаза.

- Дочка скорее выйдет замуж, если не будете подсказывать, кого хотите видеть своим зятем. Позвольте ей выбирать. Через год быть в семье свадьбе. Скоро дождетесь внуков. Варикоз и проблемы с суставами не отступят, но надо учиться с этим жить. Весной и осенью поддерживайте себя оздоровительными комплексами. Принимая препараты, которые назначит семейный врач, почувствуете легкость в ногах и забудете о боли надолго.

"Дочери 40 лет, живет в Великобритании, - пишет черкассщанка Нина Васильевна, 61 год. — У нее две дочери — мои внучки. Сын с невесткой выехали в Польшу. Там работают, снимают квартиру. Сейчас ему 35 лет. После службы в армии на шесть лет отправился на заработки в Англию, но вернулся без копейки. Теперь приехал к нам в отпуск из Польши и тоже удивил. Пришел занимать у меня, пенсионерки 5 тысяч гривен. Для чего? Разве он там мало зарабатывает? Невестка не хочет жить в Польше, а сын — возвращаться в Украину. Из-за этого ссорятся. Зашла речь о разводе. Сын боится ее потерять. Невестка не может забеременеть. Станут ли они родителями? Мы с мужем получили 4-комнатную квартиру в 1989 году. Там жили до 2004‑го. Когда умерла жена моего отца, переехали в его дом. По-соседски я досмотрела до смерти старушку. Переписала мне свою квартиру, которую я подарила сыну. Он там не жил. Жилье на пятом этаже. Выставляли на продажу, но покупателей нет. Что дальше делать, не знаю. Потому что плачу за коммунальные услуги с собственной пенсии, а там набегают большие деньги".

Вкладывает в конверт паспортное фото белокурого мужчины с зелеными глазами. На обороте подпись - "сын".

— Дочь хорошо устроилась. За нее будьте спокойны. Сын вряд ли скоро найдет общий язык с женой. Она оставаться в Польше не планирует. Если не хочет потерять жену, должен пойти на компромисс. Договорятся ехать дальше на запад. Этот переезд для них станет пророческим. Если до конца 2020 года сменят место жительства, невестка забеременеет. Помочь с переездом согласится сестра. Квартиру, которую получили по наследству, поскорее продавайте или сдайте квартирантам. Жить там никто из детей не планирует. А вам дополнительная копейка не помешает.