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вторник, 26 февраля 2019 06:51

"Закрыл парикмахерскую и продал коров"

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— С детства мечтал стать фермером. Взрослым услышал, что в Украине хорошие возможности для разведения животных, много земли. Решил сюда переехать. Первое время было сложно, потому что только немного знал русский, который изучал в школе. Украинский не понимал, — рассказывает азербайджанец 30-летний Алим Алескеров. Открыл овечью ферму в селе Тхоревка Сквирского района Киевской области. Поставляет баранов в Азербайджан и Турцию.

В страну переехал 10 лет тому назад. Женился на украинке 30-летней Светлане. Воспитывают сына 5-летнего Тунара и дочь Беяз, 12 месяцев.

— Сначала жили с женой в Белой Церкви на Киевщине. Через год переехали в село. На сбережения купили 10 коров аппарат для доения. Завели кур, гусей, коз. Первое время денег не хватало на проезд и на хлеб, — говорит Алим. — Не было у кого одолжить денег. Просить у родителей стеснялся. А люди в селе относились настороженно. Заглядывали из любопытства во двор. Удивлялись, почему держим такое большое хозяйство. Только со временем приняли за своих.

Впоследствии открыл салон красоты в райцентре. Дело пошло хорошо, клиентов хватало. Но заниматься домашним хозяйством и бизнесом одновременно не получалось. Через год решил кардинально сменить деятельность. Закрыл парикмахерскую и продал коров, потому что доход от молока был мизерный. На вырученные деньги купил 50 овец рамановской породы. Они быстро размножаются. Одна овца дает трое-четверо ягнят за окот.

Через год имели стадо из 200 голов. Сейчас их в хозяйстве более тысячи. Держим на ферме, которую арендуем недалеко от дома. Наняли пастухов. Сначала предложили местным, но идти на работу никто не захотел. Поэтому пригласили людей из других сел. Поселили их в домике на ферме. Там есть все условия — телевизор, интернет. Обеспечиваем питанием.

Найти первых клиентов было нетрудно. Когда иду по городу и вижу такого же мусульманина, даже из другой страны, всегда здороваемся. Слово за слово — и уже знакомые. Так возник круг постоянных клиентов. Они рекомендуют меня друзьям. Иногда звонят незнакомые люди и говорят, что срочно нужно мясо на шашлык. Присылают деньги на карточку. Мы режем барана и передаем маршруткой. Также мясо заказывают иностранцы, которые держат в Киеве рестораны и шашлычные. Живых овец покупают в Азербайджане и Турции для разведения.

Автор: Юлия МЕЛЬНИК
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Дата
26
февраля

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