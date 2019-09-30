Жак Ширак страдал болезнью Альцгеймера

- На войну можно идти одному, но самому никогда не удастся построить мир, - говорил бывший президент Франции Жак Ширак. 29 сентября умер на 87-м году. Причину смерти родные не сообщают.

Жак Ширак родился в семье банковского служащего, который впоследствии стал директором самолетостроительной компании. Окончил Национальную школу администрации, где готовили элиту госслужащих Франции. Участвовал в войне в Алжире.

В 1960-х стал помощником премьер-министра Франции Жоржа Помпиду. В 1974 году возглавил правительство. 18 лет занимал пост мэра Парижа. В 1981-м принял участие в президентских выборах. Проиграл их социалисту Франсуа Миттерану. Через пять лет тот снова назначил его премьером. У Ширака было прозвище "Бог".

- Народ - это семья. Связь, которая нас объединяет - наше самое ценное достояние, - говорил он.

В 1995 году Ширак победил в президентских выборах. Через два месяца объявил о восстановлении Францией ядерных испытаний в южной части Тихого океана. Местные жители протестовали. Жестко подавил акции протеста экологических групп.

- Америка в этом деле имеет свою точку зрения. И у Франции - собственная позиция, и она также не собирается ее менять. Однако это не означает, что мы относимся к США неуважительно, - говорил тогда.

В 2002-м был избран на второй срок. Перестал быть президентом страны в 2007 году. Через четыре года его приговорили к условному тюремному заключению по обвинению в коррупции, связанной с его пребыванием на посту мэра Парижа. Тогда уже страдал болезнью Альцгеймера.

Был женат на политологе Бернадетте Шардон где Курсель. Страдала анорексией. Умерла 15 апреля 2016 года от сердечной недостаточности. У них остались дочь 61-летняя Лоранс и сын Клод, 57 лет. В 1979-м Жак и Бернадетта удочерили девочку из Вьетнама Ань-Дао Траксель. Сейчас ей 56 лет.