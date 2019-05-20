В селе Белогородка под Киевом похоронили репродуктолога Федора ДАХНО. Скончался на 80-м году.

- Федор Власович был прекрасным человеком и высококлассным специалистом, - рассказывают в Институте репродуктивной медицины, который возглавлял Дахно. - Имел идею - сохранение генофонда нации. Помогал бездетным парам, а коллегам-женщинам говорил: "Работа работой, но надо думать и о личном. Женщина должна родить до 35 лет, потому что тогда качество яйцеклеток ухудшается".

Федор Дахно родом из села Пасторское Смелянского района Черкасской области. После окончания Одесского мединститута несколько лет работал гинекологом. В 1983-м возглавил лабораторию репродукции человека Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной Академии наук в Харькове. Там родился первый ребенок, зачатый путем искусственного оплодотворения. Сейчас Екатерине Кулевой 28 лет.

- О том, как я появилась на свет, узнала в 6 лет, - рассказывает она. - Нашла в альбоме газетные вырезки. Родителям пришлось объяснить, что такое "ребенок из пробирки". С Федором Власовичем постоянно общались. Относился ко мне, как к внучке. Могла позвонить ему в любое время.

В 1994 году Федор Дахно основал в Киеве Институт репродуктивной медицины, возглавляет его внук Антон Куценко.

- Дедушка любил повторять: "Делай то, что ты сможешь, а невозможное сделает Господь", - рассказывает Антон. - Он был среди первых медиков, которые начали заниматься в Украине репродуктивной медициной. За восемь лет помог забеременеть 17 женщинам. Сейчас в нашей стране ежегодно путем искусственного оплодотворения рождаются почти 14 тысяч детей.