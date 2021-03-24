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четверг, 25 марта 2021 06:26

"За три года было более 100 женщин"

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- Отец ушел из семьи к другой женщине, когда мне было 3 года. Мой первый брак распался из-за неверности мужа. Думала, что после этого больше никогда не прощу измену. Но научилась принимать и прощать, - говорит актриса и танцовщица 34-летняя Снежана БАБКИНА. Муж, певец 41-летний Сергей БАБКИН, изменял ей более чем с сотней женщин.

Снежана и Сергей познакомились в августе 2007-го, когда начали вместе работать в "Театре 19" в Харькове. Через год обвенчались. В 2009-ом официально зарегистрировали брак. Воспитывают сына женщины от первого мужа 13-летнего Артура, общих детей 9-летнюю Веселину и Елисея, 21 месяц. От предыдущих отношений у Сергея Бабкина есть сын 14-летний Илья. Живет вместе с матерью.

- Сразу после бракосочетания у нас были прекрасные отношения, - рассказывает Снежана. - Но вскоре наступил кризис - из семейного бюджета начали исчезать деньги. Я знала, какие гонорары получает Сергей. Домой он привозил вдвое меньше. Я не могла понять, на что он их тратил. А потом у меня был вещий сон: Сергей стоит обнаженный на полке, а вокруг - куча кукол Барби, которые тянутся к нему. После этого откровенно спросила об изменах. Ответил: "Да, на гастролях. Это была женщина легкого поведения". Я не отстала: "Знаю, что их было много". В конце Сергей признался, что за три года у него было более сотни женщин.

После этого Снежана собрала вещи и уехала к матери. Но через некоторое время простила мужа и вернулась домой.

- Сергей сказал: "Тебе необходимо ездить со мной на концерты и гастроли. Если ты уйдешь, я умру". Мы оба хотели перемен. Начали работать над собой и кардинально изменились. Я смогла простить любимого. Его измены не оставили осадка в моей душе. С улыбкой вспоминаю то время и чувствую гордость, что мы смогли пережить такой сложный период в отношениях.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
25
марта

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