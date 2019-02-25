"За неделю сердце останавливалось пять раз"

22 февраля в Хмельницком похоронили 8-летнюю Дарью МОРОЗ. В начале месяца у нее диагностировали рак крови.

- Дочь заболела гриппом. В ночь на 3 февраля начала плакать. Жаловалась, что болят живот и ноги, — рассказывает отец 28-летний Руслан Мороз. — В городской детской больнице ее сразу положили в хирургическое отделение — были подозрения на аппендицит. Дочку начали готовить к операции. Когда анализы показали повышенный уровень лейкоцитов в крови, ее перевели в гематологическое отделение областной детской больницы. Сделали пункцию костного мозга и отправили на анализ в Киев. Через день врачи подтвердили, что у нее острая миелолейкемия - рак крови. В Хмельницком это первый случай за последние три года. Заведующая отделением связалась с "Охматдетом" — договаривалась, чтобы ребенка забрали туда на лечение. Они обещали дать ответ через несколько дней, но его так и не дождались. Начали курс двойной химиотерапии, который должен был длиться неделю.

Через 10 дней у Дарьи открылось кровотечение. Ребенка перевели в реанимационное отделение.

— Ночью Даша начала задыхаться и потеряла сознание, — говорит Руслан. — Впала в кому, в сознание так и не пришла. За неделю у нее пять раз останавливалось сердце. 19 февраля врачи разрешили нам побыть с дочкой. На следующий день у Даши упало давление, начала синеть. Полчаса реанимировали, но спасти не смогли.

Дарья Мороз училась во втором классе. В школе искусств три года занималась в классе народных песен, выступала с детским фольклорным ансамблем "Берегиня". У родителей остались две младшие дочери: 2-летняя Диана и 8-месячная Милана.