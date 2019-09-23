"За лето болезнь довела ее до смерти"

Справили девятины по директору Винницкого высшего профессионального училища сферы услуг Ларисе ВОРОНЕ. Ее не стало на 68-м году.

- Она болела, но не любила о болячках рассказывать. Буквально за лето болезнь ее истощила и довела до смерти. Однако Лариса Николаевна боролась до последнего. Даже будучи на больничной койке, еще давала указания, - говорит заместитель директора училища 54-летняя Алла Карпюк.

Лариса Ворона руководила Винницким высшим профессиональным училищем сферы услуг 18 лет. Имела орден княгини Ольги, звание отличника образования и службы быта Украины.

- Училище Лариса Николаевна подняла с нуля. На его базе создала учебно-практический центр портных-закройщиков, - рассказывает Алла Васильевна. - Сотрудничала со многими предприятиями и фирмами, которые брали на работу наших учеников. Следила, чтобы и преподаватели развивались. Отправляла их на семинары, тренинги. Многие мастер-классы проводила и у нас.

Лариса Николаевна никогда не опаздывала на работу. Сплачивала коллектив. Не позволяла сплетничать. Всегда говорила правду, какая бы горькая она ни была.

Летом Лариса Ворона стала инициатором участия училища в конкурсе для профессионально-технических учебных заведений по программе Евросоюза.

- Хотели провести в училище ремонт и утепление крыши, купить необходимое оборудование для обучения, - говорит Карпюк. - После смерти Ларисы Николаевны трудно найти достойного руководителя училища. Пока кандидатуры нет.

У Ларисы Вороны остались сын Александр и внучки Кристина и Елизавета.