За год родила двоих детей: дочь в январе, сына - в декабре

"10 лет тому назад последний раз был на заработках в Португалии, - пишет 53-летний Андрей из Хмельницкой области. - Пришлось бросить все и батрачить семь лет, чтобы достроить дом и дать дочерям высшее образование. Вернулся, когда понял, что там я всегда буду рабочей силой. Если хочу чего-то добиться, должен начинать собственное дело. Меня не поддержали родители и жена. Им было хорошо, пока я высылал деньги. На тот момент прислушался к собственному разуму и не жалею. Вложил все заработанное в автомастерскую и она окупалась. Жена была против того, чтобы все это делалось в нашем дворе. Начались ссоры и угрозы, поэтому бизнес пришлось продать. Сам начал гонять из Германии авто. Только теперь недовольна мать, потому что редко бываю дома. Подозревает, что у меня за границей есть другая женщина. Накрутила жену. Друг предлагает открыть фирму по растаможиванию автомобилей. Можно ли ему доверять? "

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото мужчины в коричневом спортивном костюме. Он рукой оперся на капот черного "Ниссана".

- Долго находиться за рулем не сможете из-за проблем со здоровьем. Напомнит о себе варикоз и боль в ногах. Продолжить ваше дело согласится зять. Сами же откроете фирму, о которой мечтаете не один год. Не замахивайтесь на большой офис. Это лишнее во время кризиса. Искать клиентов сможете и из дома. Хотите, чтобы бизнес окупился, не привлекайте чужой стартовый капитал. У вас достаточно средств, чтобы оформить все на себя. Товарищ кинет на деньги. Доверять ему не советую. Здесь этого человека ничего не держит. В любую минуту сможет бежать за границу.

"Дочь Олеся вышла замуж семь лет тому назад, - рассказывает в письме 63-летняя Татьяна Владимировна из Житомирской области. - Ей еще 30 лет нет, а уже многодетная мать. В 24 на свет появился Андрей, в 26 - Макар. За прошлый год родила двоих детей: дочь - в январе, сына - в декабре. Муж дома бывает редко. Пропадает на заработках в Польше. Кума ее подсадила на бутылку. Мы все обеспокоены. Соседи видели несколько раз пьяной. Угрожают, что донесут куда надо и лишат родительских прав. Старший внук приходил к ним просить есть, потому что Олеся ничего не сварила и пошла к подружке. Дети у нее всегда были на первом месте, но теперь дочь будто кто-то подменил ".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото блондинки в норковой шубе.

- Воспитание внуков ляжет на ваши плечи. Хотите помочь дочери, старайтесь изолировать ее на некоторое время от кумы, которая личную жизнь наладить не может и чужую семью готова развалить. Подговаривает подругу, а Олеся легко поддается влиянию. Пригрозите, что детей отберут в любой момент, если не изменится. Это заставит ее взяться за голову.

"Два года не было отношений. А теперь имею трех мужчин и не знаю, кого выбрать, - пишет 31-летняя Ольга из Полтавы. - С Николаем встречались полгода. У него есть жена, но живет отдельно. Иван пришел к нам в офис летом . Служебного романа не хочу, у меня горький опыт. Богдан - первая любовь. В школе меня не замечал, а теперь проходу не дает. Звонит, предлагает быть его девушкой. Он имеет бизнес. Но его окружение настораживает. От них не знаешь, что ждать. Я 10 лет работаю в торговле. Богдан хочет осуществить мою мечту. Если будем вместе, обещает открыть для меня косметический салон".

- Не слушайте ничьих советов. Сами должны сделать выбор. Мать просит выйти за Ивана, так как состоятельный. Сестра уговаривает вернуться к Николаю. Любите его, но он не бросит жену. Богдана готовы выбрать, потому что может осуществить мечту. Но чувств к мужчине не имеете. Что планируете делать после брака? Он сегодня салон подарит, а завтра отберут. Будете ли чувствовать себя счастливой в золотой клетке? Среди этих трех мужчин нет вашей половинки. Суженый встретится в январе. Не проспите. Примите предложение подруги отдохнуть вместе в Карпатах. Судьба сама приведет к нему.

"Семья не ценит меня, - рассказывает в письме 35-летняя Людмила из Киевской области. - Воспитываем с мужем троих детей, я хожу на работу, он работает из дома. Помощи не чувствую, потому что вся домашняя работа на мне. Не помню, когда в последний раз отдыхала. Сын просит вареников, становлюсь и замешивают тесто. Муж заказал печеночный торт, бегу по мясорубку. А что получаю в ответ? Какой бы ни был праздник, о маме все забывают. С мужем живем в браке 12 лет. Но за это время он ничего не дарил. Говорит, что любит и этого достаточно. Кума поехала в Польшу на заработки и меня зовет. Мол, там поняла, что такое отдых. Отработала день и имеет спокойствие. Я задумалась: не оставить ли семью на свекровь. Она постоянно учит меня, как надо. Пусть попробует побыть на моем месте".

- Устали, поэтому есть зуб на всех родственников, включая свекров. Кому-то, чтобы выпустить пар, достаточно хорошо выспаться и выплакаться. Вам - пора поговорить о том, что чувствуете. С каждым членом семьи лично или со всеми вместе. Не ждите чуда. Купите то, о чем мечтаете. Начнете делать подарки себе и не заметите, как родным войдет в привычку одаривать чем-то вас. Не идите на поводу у кумы. Она с трудоустройством не поможет. И для чего ехать на работу, если скоро деньги сами вас найдут. Через полгода получите наследство из-за рубежа. Сейчас не догадываетесь о родственнике, который оставит кругленькую сумму.