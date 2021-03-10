"За день до смерти говорил: надо что-то записать, потому что люди стали печальные"

- Андрей не болел. Умер внезапно. Вскрытие показало сердечную недостаточность. За день до смерти звонил и говорил, что нужно что-то записать, потому что люди стали печальные, - говорит Ивано-Франковский музыкант 41-летний Любомир Мартынюк о товарище и коллеге Андрее Коропчуке. Он умер в 51 год. Остались мать, жена, дочери Юлия и Татьяна и внук Святослав.

Андрей Коропчук ранее был гитаристом Ивано-Франковской группы "Макбенд". Последние годы - участником группы "Музыкальная кухня". Любил готовить.

- С Андреем учились в одной школе и создали первый музыкальный коллектив, - рассказывает кум Роман Калин, 52 года. - Потом я крестил его старшую дочь. Он был талантливым музыкантом. Писал песни, работал гитаристом во многих коллективах. Его импровизации звучат во многих композициях украинских артистов. Андрея часто приглашали на студии, чтобы записать гитару для песен - в этом был непревзойденным. Кроме музыки, он ничем больше не занимался, его хлеб - это игра. Имел прозвище среди музыкантов "Фучик". Талант получил от отца Михаила, который когда-то работал в "Гуцульском ансамбли" и имел хороший голос.