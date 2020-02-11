"Мой друг Назар развелся во второй раз, - рассказывает в письме львовянин Игорь, 34 года. - Его мать нашла в оконной раме две иглы. Думает, что причина его неудачных браков в этом. В прошлом году он начал жить в гражданском браке с нашей кумой Еленой . Женщина забеременела. Хочет узаконить отношения, но Назар создавать семью боится".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта фото Назара и Елены. Пара в черных спортивных костюмах позирует возле памятника Дюку в Одессе.

- Назар боится жениться, потому что обжегся во время предыдущих браков. Первая девушка наложила на него венок безбрачия. Не может простить, что ушел к другой. Но заклятие утратило силу. Отношения с Еленой будут крепкими. К лету родит ему первенца. Весной станут мужем и женой.

"Живу на одну пенсию, - пишет 72-летний Иван Иванович из Хмельницкой области. - Не думал, что на старости буду иметь долги. Сын взял в кредит 3 тысячи, а отдать надо 48. Он толком не помнит, для чего занимал деньги в кредитном союзе и на что их потратил. Потом поехал на полгода за границу. А теперь мне звонят и требуют погасить его долг".

Вкладывает в конверт черно-белое паспортное фото. Биоэнергетик зажигает свечу, водит ладонью вокруг снимка.

- Не терпите угрозы. Сразу обращайтесь в полицию. Сын вынужден будет вернуть эти долги, какой бы высокой ни была пеня. Он видел, под чем ставит подпись и обязательства берет на себя. Нужную для погашения долга сумму заработает за 2 месяца. Даже не думайте брать кредит, чтобы отдать его за сына. Тогда весь долг ляжет на ваши плечи.

"У меня было три сына, - начинает письмо Галина Михайловна из Полтавской области. - Романа замучили в Донецке. У него осталось шестеро детей. Вова женился во второй раз. Но у них с невесткой все не ладится. Машину купили, и та ломается. У Валентина хорошая семья. Имеют троих детей. Однако дела идут плохо. Когда у них будет все, как надо? Мы с мужем живем отдельно. Помогает всем. Муж после смерти сына стал священником. Был сильный снегопад, и крыша церкви рухнул. С ремонтом никто не хочет помочь".

- Церковь отстроите усилиями общины и украинской диаспоры. Обратитесь к нашим трудовым мигрантам. Найдется много желающих помочь. После смерти сына вы потеряли интерес к жизни. Не корите себя, что не уберегли Романа. Он отдал свою жизнь за Украину. Его дети многого достигнут. Каждым из них будете гордиться. Владимир найдет высокооплачиваемую работу, поменяет машину и забудет о ремонтах. Валентин будет заниматься любимым делом. Сейчас оно не приносит большие деньги, но скоро все изменится к лучшему. Род деятельности ему менять не стоит. Талант - это не то, что хотим мы, а то, чего хотят от нас.

"Эта мистическая история произошла в нашей семье летом, - пишет жительница Житомира Тамара Алексеевна, 59 лет. - Дочь погибла, а через полгода после похорон ее видели в центре города. Одноклассник Кати не знал, что ее больше нет в живых. Он ездил на заработки. Говорит, когда повернулся, Катя помахала ему рукой. Парень на следующий день пришел к нам домой с тортом и цветами. Я знала, что между Катей и Славиком были романтические отношения после школы. Когда сказала, что ее душа на небе, он чуть не поседел".

- Души усопших часто находятся рядом с живыми родственниками. Иногда пытаются с ними связаться. Чтобы донести какую-то информацию, ищут посредников. То, что явилась своему бывшему парню и однокласснику - не случайно. Разверните школьный альбом дочери. Найдете дневник, который вела школьницей. Этим хочет еще раз показать, как сильно вас любила. Пережить потерю трудно. Смириться - невозможно. Но дочь видит ваши страдания и очень хочет помочь. Ее одноклассник вскоре создаст свою семью. У него родится дочь. Назовет ее Екатериной, в честь первой любви.