"Вылетел с санок и врезался в дерево"

В селе Веселая Кременецкого района Тернопольской области похоронили 18-летнего Александра Зарицкого. Погиб 17 января, когда катался на самодельных санях.

- В тот день выпало много снега, - рассказывает соседка семьи Зарицких. Имя просит не называть. - Вечером Саша вместе с друзьями пошел кататься за село. У них были самодельные санки - два соединенных капота от машин. Привязали их к джипу. Один парень сел за руль, еще трое уселись на санях. Ехали быстро. Саша вылетел из санок и врезался в дерево. Его сразу забрали в больницу. У него была открытая черепно-мозговая травма, перелом плеча, внутреннее кровотечение. Спасти его не удалось.

Александр Зарицкий учился в техникуме на электрика. Был единственным сыном у родителей.

- Хороший, спокойный и толковый парень. На улице всегда первым здоровался. Помогал всем. Из-за любви к экстриму погиб глупой смертью, - говорит соседка.

Медэкспертиза показала, что все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Водителя задержали. Суд должен избрать ему меру пресечения.