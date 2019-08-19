Вячеслава Морозова укусила пчела

В селе Чаплинка Лысянского района Черкасской области будут справлять сороковины по 39-летнему Вячеславу Морозову. Умер после укуса пчелы.

- У Вячеслава была аллергическая реакция на укусы насекомых, - рассказывает сельский голова Валентина Виноградова. - Обычно его спасала жена. Вызывала медичку, обливала мужа холодной водой. Но на этот раз ее не было - лежала в черкасской больнице с 12-летним сыном, которому делали операцию. Славика пчела укусила в 10 вечера. Он побежал в душ. Там потерял сознание. Когда приехала "скорая", был мертв. Все произошло на глазах меньшей 10-летней дочери.

Вячеслав Морозов по профессии был водителем. В последнее время официально не работал. Ездил на заработки.

- Славик имел четверых братьев, - говорит сельский голова. - Трое уже умерли. Осталась 80-летняя мать.