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вторник, 09 октября 2018 05:10

Вячеслав Краткий сделал предложение во время военного парада

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Пограничник 20-летний Вячеслав КОРОТКИЙ из села Величковка Менского района Черниговской области сделал предложение любимой Татьяне Федорчук, 22 года, из села Добрынь Изяславского района Хмельницкой области в День Независимости Украины на военном параде в Киеве.

- С Таней познакомились больше года тому назад в Хмельницком. Учусь там в академии пограничной службы, а она - в магистратуре педагогической академии, - рассказывает Вячеслав. - Гулял в центральном парке с другом. Таня была там с подружкой. Увидел ее и сразу влюбился. Решил познакомиться. Через месяц начали встречаться. Очень любим друг друга. Мечтаем вместе прожить всю жизнь. Чтобы удивить Таню, решил сделать ей предложение во время парада. За три дня до этого согласовал все с начальником парадного расчета Игорем Мартынюком. Он пообещал организовать все наилучшим образом. Тане ничего не говорил. Когда приглашал на парад в столицу, сказал: "Приезжай, увидишь, как мы маршируем".

В параде от Национальной академии Государственной пограничной службы участвовали два батальона - 240 человек.

- Перед началом парада час стояли построенными, - вспоминает Вячеслав. - Игорь Анатольевич пригласил Таню подойти сфотографироваться с нами. Я пошел ей навстречу. Стал на колено и протянул кольцо. Подарил цветы, которые мне принесли двоюродные сестры Ирина и Алена. Таня была ошарашена - такого не ожидала. Но ответила согласием. Свадьбу запланировали на следующую весну. К тому времени закончим учебу.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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Дата
09
октября

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