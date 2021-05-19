"Вот твой замысел был на бумаге, и вдруг видишь его уже на конвейере. Это и есть творчество"

Валентина Стёпичева 32 года работает на шинном заводе в Белой Церкви

Валентине Стёпичевой было чуть больше 20 лет, когда переступила порог Белоцерковского шинного объединения. Пришла практиканткой Воронежского университета инженерных технологий. А через два года вернулась специалистом, заняла должность начальника смены контрольной лаборатории подготовительного цеха.

- Пришла со свежими знаниями, - вспоминает первые шаги на заводе Валентина Федоровна. - Хотелось увидеть все технологические процессы, узнать, как создается резина. Не боялась, была уверена в собственных силах. Наверное потому, что юная. И повезло с первым наставником - Раисой Александровной Мельниковой. Она была уникальным человеком и педагогом. Я многому у нее научилась, в частности - как управлять коллективом.

Валентина Стёпичева на шинном заводе в Белой Церкви работает более трех десятилетий. В трудовой книжке - разные ответственные должности: инженер, руководитель группы, руководитель сектора, руководитель центральной заводской лаборатории.

- За 32 года я никуда не переходила. Не представляю другое место. Потому что мне повезло с работой, которую люблю.

Жить по совести, работать по совести - так учили родители. Эту семейную науку она постоянно сверяет с профессиональными обязанностями. Отвечает за ряд важных направлений - сырье, конструкции, новые типоразмеры, отзывы потребителей. Все это анализирует, расставляет приоритеты.

Трудно пришлось в начале 1990-х, когда лаборатория завода становилась научным и исследовательским центром. В советское время эту роль выполнял единственный научный институт в Москве:

- Мы собственным силами, знаниями создавали рецепты резины. И шаг за шагом завоевывали популярность. Наша продукция признана независимыми европейскими специалистами.

Сейчас Валентина Федоровна - заместитель технического директора. Под ее пристальным взглядом весь технологический процесс - от разработки технологических проектов до серийного выпуска.

Стёпичеву считают жестким руководителем. Она говорит, что именно характер помог подняться по карьерной лестнице и на каждой должности внести свой вклад в развитие завода европейского уровня. Белоцерковские шины известны в 60 странах мира, а их технологические параметры не уступают ведущим мировым лидерам индустрии. Наше может быть первоклассным, европейским, уверена технолог. Высокий класс Белоцерковской шинной продукции Solazo или ViaMaggiore подтвердили испытания на европейских полигонах.

Успехи - дело командное. Валентина Федоровна гордится коллегами. Говорит, они - профессионалы. А также искренние и неравнодушные люди.

- Можем собраться даже в выходные, обсудить дело. А задач у нас немало. Вот, например, внедрили в серийное производство шины 17 дюймов. А здесь назрела другая перспектива - 18, 19, 20 дюймов. Все эти типоразмеры уже в серийном производстве. Такая динамика, что нет времени расслабляться. Все это непросто, но интересно, - говорит Валентина Федоровна.

Сейчас среди государственных приоритетов в Украине - развитие аграрной сферы. На рынке начала появляться новая отраслевая техника. Правительственная политика побуждает к размышлениям и шинников. Белоцерковцы готовы представить качественную продукцию.

- Мы можем "обувать" в нашу продукцию всю технику - и отечественную, и зарубежную. Эти задачи достижимы. Отходим от старых моделей, которые тянут предприятие назад. Появляется новый большой ассортимент.

Технологам под руководством Валентины Стёпичевои можно верить. На рынке агротехники они учитывают все до мелочей - давление шины на грунт, параметры междурядий, где должна работать машина, погодные условия и даже специфику украинского характера. К примеру, если раньше убирали с полей кукурузу, должны были придерживаться стандартов - оставлять стерню определенного размера, чтобы шина "не травмировалась". Теперь аграрии на это не обращают внимание, а производители вынуждены делать шину неуязвимой на стерне.

- Когда перед тобой стоит сложная задача, вариантов решения может быть несколько. Из них выбираешь оптимальное, начинаешь испытывать. В конце остается одно решение. Эту эйфорию не сравнить ни с чем. Вот твой замысел был только на бумаге, в цифрах, и вдруг видишь его уже на конвейере. Я считаю это творчеством.