В 68 лет умер фотограф Владимир Осьмушка из села Попивцы Барского района Винницкой области. По нему справили девятины.

- Делал качественные репортажи. Когда фотографировал, искал интересные сюжеты с деталями. Имел свой почерк съемки, хоть в руках держал обычный фотоаппарат. Его фотографии показывали на выставках, - говорит коллега 77-летний Николай Сарахан.

Владимир Осьмушка почти всю жизнь работал фотокорреспондентом в винницком издании "Панорама". Был фотографом журнала "Винниччина". Принимал участие в международных фотосалонах в Англии, Бразилии, Гонконге, Польше, Румынии, Сингапуре.

- В 1980 году была самой молодой участницей конкурса "Лучший по профессии". Получила приз зрительских симпатий, - вспоминает винничанка Людмила Коробчинская. - Тогда Владимир меня поддержал. Сфотографировал, взял у меня интервью. Сказал, что я - лучшая. Для меня это было важно.

Владимира Осьмушку похоронили в родном селе. У него остались сыновья Александр и Сергей.