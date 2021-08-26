Владимир Царик разбился в горах

В городе Жовква Львовской области похоронили 43-летнего Владимира ЦАРИКА. Во время отдыха в Карпатах сорвался со скалы.

Владимир Царик почти 20 лет работал художником-декоратором во Львовском оперном театре им. Соломии Крушельницкой. С женой воспитывали двух дочерей.

- В театре все в шоке от этой трагедии, - говорит коллега 42-летний Ярослав Брынь. - Владимир был творческим и талантливым человеком. Амбициозный и неординарный художник. Имел свой почерк и театральное видение. В свободное время много рисовал, делал миниатюры из металла, что-то паял. Выходили оригинальные произведения. Их он продавал. Характер имел общительный, веселый и компанейский.