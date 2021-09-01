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четверг, 02 сентября 2021 00:21

Владимир Бондаренко умер в День Независимости

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- Капля точит камень не силой, а частотой падения. Только упорная, монотонная, иногда неинтересна работа может дать результат. Именно так мне удалось чего-то добиться в жизни, - говорил нардеп и экс-председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко. Умер 24 августа в 68 лет.

Он родился в селе Охиньки Прилукского района Черниговской области. Окончил Прилукское педагогическое училище им. Ивана Франко и исторический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работал учителем.

В 1986 году стал заместителем, а в 1990 - председателем исполкома райсовета Киева. Пять раз избирался народным депутатом. В 2007 году в селе Бузовая Киево-Святошинского района открыл этнографический комплекс "Украинское село". С 7 марта в 25 июня 2014 работал председателем Киевской горгосадминистрации.

- Познакомились с Владимиром Дмитриевичем 35 лет тому назад. Ближе начали общаться, когда он создавал "Украинское село", - рассказывает бывшая гендиректор Национального музея истории Украины 59-летняя Татьяна Сосновская. - Когда начал строить комплекс, ему дали землю в аренду. Он ее вычистил - вывез оттуда 15 КамАЗов мусора. Местные власти решили, что надо тот участок обратно забрать. Владимир Дмитриевич сказал: "Увидели, что можно из помойки сделать что-то красивое". Впоследствии ему предлагали сделать вход в парк платным. Отказывался. Он часто ходил среди посетителей. Наслаждался тем, как люди радуются в этом оазисе. Мог сорвать цветок и подарить ребенку.

Можно было увидеть, как в девять-десять вечера в окнах его кабинета горел свет. Он весь отдавался работе, - продолжает Сосновская. - Смотрел на несколько шагов вперед. И учил так делать тех, кто был рядом. Никогда не вспоминал прошлое. Прощал подлость. Позволял себе шутки только в компании друзей и знакомых. Его юмор был доброжелателен. Мог сыпать различными пословицами, анекдотами, веселыми историями из жизни.

Владимир Бондаренко с женой Галиной воспитывал дочерей Оксану и Ольгу. После смерти брата усыновил двух его детей. Похоронили 26 августа в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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