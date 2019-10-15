Владелец ресторана обанкротился через четыре года

37-летний Антонио Вассер из итальянского Милана объявил себя банкротом. Четыре года назад он выиграл 20 млн евро в лотерею.

Антонио открыл два ресторана в городе. Финансовый консультант советовал ему начинать с меньшего бизнеса. Но тот отказался.

- Я работал таксистом, - говорит Вассер. - Знал много о ресторанах и гостиницах. Решил попробовать. О забегаловке не хотел и слышать. Хотел хороших заработков. Мог себе позволить и дизайнера, и хорошего повара. Но не рассчитал возможности. Не подумал, что нужны сбережения. Когда пришлось спасать ресторан, у меня было 700 евро на счету.

Мужчина развелся с женой. Ей отдал 2 млн евро. Женился на 20-летней официантке. За год четыре раза ездили на Мальдивы и в Таиланд. Купил себе и ей дорогие автомобили. На все праздники дарил драгоценности.

- Мы не сразу поняли, что Антонио берет деньги из ресторана, - рассказывает управляющий Иен Качелли. - Но однажды нам не хватило рассчитаться с поставщиком овощей. Это было странно. Перед тем была хорошая неделя. А тогда все быстро пошло ко дну. Не было денег на ремонт унитаза, на зарплату. Все начало приходить в упадок. Так нельзя с рестораном. Когда жена Антонио поняла, что он банкрот, ушла от него. Все подарки забрала.

Имущество ресторана продадут на аукционе за долги владельца.

- К сожалению, такое часто случается с победителями лотерей, - говорит психолог Эдвин Пальчевски из Рима. - Люди пьянеют от тех сумм, которые на них рухнули. Начинают сорить ими. Берутся за бизнес, в котором не понимают. Лучше заплатить финансовому консультанту и не потерять все.