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среда, 28 августа 2019 07:41

Виталина Поздняк умерла в санатории

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17 августа справили годовщину по 13-летней Виталине Поздняк из Черкасс. Прошлым летом девочка отдыхала в местном санатории "Сосновый Бор". Ей внезапно стало плохо. Работники заведения обратились к медикам только после того, как ребенок потерял сознание. Виталина умерла в "скорой". Причины смерти не установили, следствие продолжается.

- Дочка отдыхала в этом санатории семь раз подряд - ежегодно бывала там на летних каникулах, - рассказывает мать 41-летняя Оксана Галайко. - В прошлом году летом очень хотела туда поехать.

Виталина Поздняк окончила седьмой класс. Была отличницей.

- Виталинка была спортивной, - говорит Оксана. - Занималась легкой атлетикой. Ролики, коньки, велосипед любила. Интересовалась баскетболом. Любила местную команду "Черкасские мавпы". На Говерлу поднялась в шарфике с символикой этой команды. После смерти Виталины "Черкасские мавпы" прислали письмо с соболезнованием и даже деньгами помогали. Сбоку на надгробии выгравировали логотип команды.

В комнату дочери Оксана Галайко старается не заходить. Со дня смерти ребенка там ничего не изменилось - на столе лежат тетради, в шкафу висит школьная форма.

- Все осталось так, как при жизни Виталины, - рассказывает мама девочки. - Справиться с горем помогает церковь.

На годовщину в церковь пришли родные и друзья Виталины. После службы поехали на кладбище.

- На ее могиле всегда стоят живые цветы. Приезжаем сюда каждый день, - говорит Оксана. - Сейчас наше самое большое желание - чтобы виновные в смерти дочери были наказаны. Но мы натыкаемся на молчание и сопротивление чиновников.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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Дата
28
августа

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