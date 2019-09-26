Виталий Трохимчук выиграл 250 гривен

Деньги получил. Хочется еще выиграть путевку в санаторий, — говорит 56-летний Виталий Трохимчук из села Кисоричи Рокитновского района на Ривненщине.

"Газету по-українськи" выписывает 7 лет. Квитанцию на розыгрыш подарков отправила жена.

— Впервые это издание я увидел на работе. Кто-то взял его с собой почитать. Мне нравятся колонки Виталия Жежеры. Люблю разгадывать кроссворды, судоку, — говорит Виталий Филиппович.

Выучился на электрика. Работал в Харькове на заводе, где изготавливали двигатели к тракторам и комбайнам.

— Это было еще до армии. Отслужил в начале 1980-х годов. Сначала был в учебном центре, а затем направили в Брест. Сопровождал военные грузы. Приходилось ездить по всему Советскому Союзу. После армии устроился в деревообрабатывающий цех. Затем начал работать в нашем колхозе. Когда он развалился, перешел на автозаправку. До сих пор работаю заправщиком, хотя уже на пенсии, — рассказывает Виталий Филиппович.

Его жена 53-летняя Надежда Александровна работала бухгалтером в колхозе и сельсовете.

— Вместе с Надей мы уже 32 года вместе. Воспитали Таню и Романа. Имеем троих внуков. Надя уже тоже на пенсии. Живем вместе с моей мамой. Сын еще не женат. Дочь замужем, — говорит Виталий Трохимчук.