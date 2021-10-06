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четверг, 07 октября 2021 05:11

Виталий Мартынюк не вернулся с дискотеки

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18-летний Виталий Мартынюк из села Скорики Тернопольского района погиб в соседнем Новом Селе. С товарищем по трассе возвращались домой с дискотеки. В три часа ночи автомобиль "Фольксваген гольф" выехал на полосу встречного движения и сбил пешеходов. Виталий скончался на месте.

- Такое известие трудно пережить всем, - говорит 24-летняя Инна Дзюбановская из Тернопольского национального педагогического университета. Там учился Мартынюк. - Слышала, что водитель был под наркотиками и ехал не на своей машине. Ребят шло много с дискотеки. Виталик с товарищем не успели среагировать и отскочить от машины, а она летела на большой скорости. Он погиб сразу, а его друг - в реанимации через два дня.

Виталий Мартынюк был студентом второго курса. Учился на факультете иностранных языков.

- Светлый ребенок, - говорит Дзюбановский. - Был скромный, вежливый, культурный, общительный. Хорошо влился в коллектив. Из группы все ходили на его похороны. Рассказывали, что он долго встречался с одной девушкой. Имел интернет-магазин. Пытался что-то продавать среди студентов.

У Виталия Мартынюка остались родители и младший брат.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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октября

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