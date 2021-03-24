Виктория Билец после именин прожила три дня

В детстве у Виктории Билец из Червонограда Львовской обнаружили опухоль на надпочечниках. Сделали операцию, провели шесть блоков химиотерапии. Наступила ремиссия. В прошлом году женщина забеременела. Почувствовала боль. После обследования медики обнаружили пять опухолей, которые быстро прогрессировали. Лечилась в Турции, родила там дочь. 26 февраля отпраздновала 23-й день рождения. Умерла на третий день.

- Вика была любящая и нежная, ангел, который жил на земле, - говорит сестра Алина Балицкая. - Излучала счастье и вдохновляла всех вокруг. Сильная. Терпела страшную боль, но не сдавалась. Последний раз виделись 31 января, когда провожала ее в Турцию. Не было тогда времени обсудить все, что хотели. Обе были спокойны. Думали, что там ей помогут. Когда Вика лежала в больнице, много переписывались. Обсуждали планы на будущее.

Виктория Билец изучала прикладную лингвистику в Национальном университете "Львовская политехника". Имела специальность бренд-менеджера. Кроме дочери, у нее остались муж, родители, брат и сестра.