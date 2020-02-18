Виктор Токарский отказался от ампутации ноги

На 65-м году жизни в Харькове не стало ученого Виктора ТОКАРСКОГО. Он ухаживал за сурком Тимкой на биологической станции в селе Гайдары Змиевского района на Харьковщине. С 2004 года "переводил" его прогнозы.

— В последнее время Виктор Арсентьевич боролся с тремя болезнями — подагрой, нарушением кроветворения и раком, — рассказывает коллега Дмитрий Шабанов, 52 года. — Мы собирали средства на его лечение. Удалось остановить рост опухоли. Но состояние ухудшилось-ударила по суставам подагра. Врачи предлагали ампутировать ногу. Виктор Арсентьевич отказался и начал лечение пораженных суставов. 1 февраля, в очередной День сурка, из больницы под расписку приехал на биостанцию. После этого оказался в реанимации.

Несмотря на болезни, Виктор Арсентьевич не прекращал работать. Прошлой осенью выступал на конференции на Шацких озерах. Настаивал на необходимом для сохранения сурков режиме охраны степей. Зимой подготовил к печати очередную книгу.

После окончания Харьковского университета Виктор Токарский работал инженером биологической станции в селе Гайдары. Собрал немалую коллекцию сурков со всех уголков Евразии. С 1993 года преподавал на кафедре зоологии и экологии позвоночных животных Харьковского университета. Был одним из создателей Двуречанского национального природного парка на Харьковщине.

— Я знал профессора с 2011-го, когда создавали парк, — говорит директор учреждения Максим Высочин. — Сложились дружеские отношения. Виктор Арсентьевич по-отцовски всем помогал. Последний раз видел его в конце декабря. Был уже очень болен.