Виктор Латайчук не пережил инфаркт

В Луцке умер спортсмен и музыкант 59-летний Виктор ЛАТАЙЧУК. Ранее болел раком и перенес инфаркт.

- Дружили почти шесть лет, - рассказывает товарищ 31-летний Александр Кулаков. - Виктор преодолел рак, инфаркт пережил, это все и добило его. Он всегда все принимал близко к сердцу. Ученик пропускает занятия - нервничает, из-за карантина их группа на паузе - не может найти себе места. Когда попал в больницу, я ежедневно звонил ему. Поддерживал, говорил, что надо держаться по-бойцовски. Но его сердце не выдержало.

Виктор Латайчук был одним из основателей Волынской бойцовской школы и Волынского регионального Клуба боевых искусств "Прайд". Выступал в группе "Гаразд". Занимался музыкальным сопровождением праздников.

- Не верю в то, что произошло, - говорит Кулаков. - Нас оставил человек, который стал папой не только для своего внука Ильи, но и отцом для всей нашей спортивной семьи. Виктор сделал огромный вклад в развитие волынского бойцовского мира. Он не пропускал ни одного соревнования. Всегда поддерживал теплыми словами учеников и переживал за каждого. Он был энергичный, харизматичный и справедливый.