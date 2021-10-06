Виктор Чирун полтора месяца не дожил до именин

Не стало педиатра Львовской городской детской больницы Виктора Чируна. Болел. Полтора месяца не дожил до 67-летия.

- Познакомился с Виктором Никаноровичем, когда у меня появились дети, - рассказывает фехтовальщик 33-летний Андрей Демчук. - С первого раза почувствовал, что это топовый специалист. Понял - ему можно доверить своих детей. Он сразу нашел с ними контакт. Был легкий в общении, любил шутить. Мне нравилось, что он всегда отвечал спокойно. С какими бы забавными вопросами мы к нему не обращались. На работе его ценили. Другие врачи и медсестры относились с уважением. Виктор Никанорович был очень положительный. Всегда мог успокоить.

Мы сдружились с ним так, что начали созваниваться как друзья. Звонил мне после Паралимпиады в Токио. Хотя лежал уже больной, интересовался, как я выступил.

Виктор Чирун окончил Львовский медицинский институт им. Даниила Галицкого. Педиатром работал более 40 лет. У него остались жена, два сына и внуки.