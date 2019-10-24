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пятница, 25 октября 2019 00:35

"Вез их в спальном вагоне. Проводница удивлялась"

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- Привез коз в Киев для улыбок детей и хорошего настроения взрослых. За это меня некоторые называют "ходячим зоопарком", - говорит 56-летний Валерий Марченко из города Барвенково Харьковской области. Год назад привез в столицу двух коз - Зиту и Остроушку. Гуляет с ними в центре Киева.

Утром в будни встречаемся с Валерием Викторовичем на детской площадке между Софийской и Михайловской площадями. На коротком черном поводке мужчина ведет белоснежную козу. За ними бежит еще одна - меньше, безрогая.

- Зите четыре года. Немного непослушная, поэтому через дорогу перевожу ее на поводке. Остроушка молоденькая, ей пять месяцев. Спокойная, ходит за мной, как собачка, - говорит Валерий Марченко. Отпускает коз гулять. Они идут есть листья с кустов, растущих вдоль тротуаров. - Только одна девушка мне сделала замечание, что Зита поела кустики под деревом. Все остальные реагируют положительно. Некоторые просят разрешения сфотографироваться. За это денег не беру, но и не отказываюсь. Один человек дал 200 гривен.

Валерий Викторович перебрался в Киев несколько лет назад. Работает охранником. Держит коз в гараже, который оборудовал специально для них.

- Зита всегда отличалась в своем стаде. Шла к людям. Имеет интеллект, как у четырехлетнего ребенка. Простейшие команды понимает: "Стой", "Нельзя", "Не приставай".

Мужчина бежит к Зите. Она засунула голову в урну и вытаскивает оттуда стаканчики из-под кофе. Владелец животного кладет их обратно. Затем отгоняет козу от людей, которые сидят на скамейке.

- Соседи меня в основном поддерживают. С детьми иногда подкармливают коз хлебом, сухариками. Для них это лакомство. Слежу только, чтобы не давали конфеты, потому что сахара козам нельзя.

Зита в день дает четыре с половиной литра молока. Пробовал делать из него брынзу. Чтобы получилось сыра чуть больше килограмма, нужно 10 литров молока. Решил, что лучше буду продавать.

В одни руки не даю больше литра - хочу, чтобы как можно больше людей могли попробовать. Еще когда был маленьким, мама говорила, что оно лечебное. Стоит в холодильнике три-четыре дня.

Дома всегда держали коз. Чтобы молоко было душистое, без специфического привкуса и сладковатое, знаю одну хитрость. После выпаса козам нужно дать листья фруктового дерева, можно сразу веточку.

Раньше козы жили в Барвенково. В Киев Марченко привез их поездом.

- Сюда вез коз в спальном вагоне. Билет стоит около тысячи гривен. Проводница сначала удивлялась. Не могла поверить, что я серьезно. А в конце поездки тепло прощалась. Обратно придется так же их везти. Зите нужен породистый козел. В Барвенково один уже ждет. Остроушка еще мала, в следующем году будем искать жениха.

Козы подходят к парапету, который отгораживает парк от дороги. Остроушка выпрыгивает на него. Валерий Викторович следит, чтобы животные не выбежали на проезжую часть.

Мимо проходит группа туристов, которые общаются на английском. Подходят погладить коз, фотографируются.

- Раньше выходил сюда еще с голубями породы "павлин". Имею шесть штук. У них пушистые хвосты, поэтому часто их выпускают на свадьбах, - говорит Марченко.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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