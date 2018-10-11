Василий Решетарь выиграл комплект постельного белья

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1125
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 855
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 558
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3717
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 729
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3042
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1980
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 522
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1296
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2628
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3042
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2628
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5517
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 198
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 05:45

Василий Решетарь выиграл комплект постельного белья

  Комментировать
 

- "Газету по-українськи" мне посоветовал знакомый - учитель-пенсионер. Я давно ее выписываю. Но квитанции не отправлял, пока почтальон не уговорила. Она меня и увидела первая в списках победителей. Позвонила и поздравила, - говорит 55-летний Василий Решетарь из села Беловарцы Тячевского района на Закарпатье.

Он выписал "Газету по-українськи" на год. Прислал копию квитанции в редакцию и выиграл комплект постельного белья.

- В советские времена мне повезло выиграть деньги в лотерею, - продолжает. - Купил билет за 50 копеек, а получил 25 рублей. Это была большая сумма. Я тогда холостяковал, поэтому все прогулял с друзьями.

Василий Решетарь живет в браке с Анной Ивановной, 48 лет.

- Мы уже 26 лет вместе. Жена в школе преподает физику, математику и информатику. Есть два сына. Старшему Василию 26 лет, холост. Окончил Академию внутренних дел в Киеве. Была возможность остаться в столице, но захотел работать ближе к нам. Устроился в полицию в райцентре. Младший сын Назар ходит в седьмой класс, - рассказывает Василий Васильевич.

Он работал водителем на лесовозе. На военном заводе был помощником мастера.

- Когда предприятие закрыли, пришлось с "кравчучкой" ездить в Польшу. Оттуда привозил товар. Надо было выживать. Подрабатываю на сезонных работах. С 19 лет увлекаюсь охотой. Но жена больше, чем на два дня не отпускает, потому что дома хватает работы. Еще люблю много читать. "Газету по-українськи" советую всем друзьям. Интересная, и приз можно выиграть.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Василий Решетарь выиграл комплект постельного белья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 166956
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 47808
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 47766
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 37684
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 24715
Люди
"Приходилось объяснять, где Украина"
"Приходилось объяснять, где Украина" Просмотров: 18
"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три"
"Брал кредит на одну квартиру, а отдавать надо за три" Просмотров: 90
Лана Ветрова и Дмитрий Есипчук два года откладывали свадьбу
Лана Ветрова и Дмитрий Есипчук два года откладывали свадьбу Просмотров: 171
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели
Неонила Крюкова 12 лет не вставала с постели Просмотров: 216
"Полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники"
"Полюбил меня, когда на его груди начали печь горчичники" Просмотров: 576
Больше всего комментируют
33
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
9
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
9
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 798
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua