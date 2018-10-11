Василий Решетарь выиграл комплект постельного белья

- "Газету по-українськи" мне посоветовал знакомый - учитель-пенсионер. Я давно ее выписываю. Но квитанции не отправлял, пока почтальон не уговорила. Она меня и увидела первая в списках победителей. Позвонила и поздравила, - говорит 55-летний Василий Решетарь из села Беловарцы Тячевского района на Закарпатье.

Он выписал "Газету по-українськи" на год. Прислал копию квитанции в редакцию и выиграл комплект постельного белья.

- В советские времена мне повезло выиграть деньги в лотерею, - продолжает. - Купил билет за 50 копеек, а получил 25 рублей. Это была большая сумма. Я тогда холостяковал, поэтому все прогулял с друзьями.

Василий Решетарь живет в браке с Анной Ивановной, 48 лет.

- Мы уже 26 лет вместе. Жена в школе преподает физику, математику и информатику. Есть два сына. Старшему Василию 26 лет, холост. Окончил Академию внутренних дел в Киеве. Была возможность остаться в столице, но захотел работать ближе к нам. Устроился в полицию в райцентре. Младший сын Назар ходит в седьмой класс, - рассказывает Василий Васильевич.

Он работал водителем на лесовозе. На военном заводе был помощником мастера.

- Когда предприятие закрыли, пришлось с "кравчучкой" ездить в Польшу. Оттуда привозил товар. Надо было выживать. Подрабатываю на сезонных работах. С 19 лет увлекаюсь охотой. Но жена больше, чем на два дня не отпускает, потому что дома хватает работы. Еще люблю много читать. "Газету по-українськи" советую всем друзьям. Интересная, и приз можно выиграть.