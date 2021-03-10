Василий Марусик неделю лежал в реанимации

В конце января журналист и краевед 80-летний Василий МАРУСИК попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Диагностировали двустороннее воспаление легких. Имел еще сердечную недостаточность. Неделю провел в реанимации. Там умер 25 февраля. Его похоронили в селе Новоселки под Киевом. Остались жена, сын и дочь.

- Перед смертью мужчине сделали повторный тест на ковид. Вирус не выявили, поэтому похороны были открытыми, - рассказывает жена 73-летняя Ольга Кобец. - До последних дней Василий плодотворно работал: писал статьи, у него было много планов. Был положительным и мудрым человеком. Его называли ходячей энциклопедией. Любил семью и родную деревню.

Василий Андреевич родился в селе Белелуя Снятинского района Ивано-Франковской области. Окончил Львовский университет им. Ивана Франко. Работал журналистом в краеведческих изданиях. С 1993 был корреспондентом Украинского радио. Освещал культурно-художественную жизнь Украины.