Василий Бабух болел 15 лет

В Черновцах на 78-м году умер журналист и фотограф Василий БАБУХ. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

— Василий Иванович был толерантный, вокруг него журналисты объединялись, — рассказывает коллега и товарищ 63-летний Сергей Сулима. - Из врагов умел сделать друзей. Писал стихи и песни. Последние 15 лет болел. Имел инсульт, но продолжал работать. Он держался за жизнь, любил ее. Умер в мой день рождения. Перед смертью еще успел написать стихотворение-поздравление.

Бабух родился в селе Викно Заставновского района на Буковине. Окончил филологический факультет Черновицкого университета. После службы в армии начал работать корреспондентом. 12 лет был журналистом газеты "Голос Украины".

Писал тексты для песен украинских композиторов. В частности, Владимира Ивасюка и Остапа Гаврыша. Более 30 лет занимался художественной фотографией. Его работы демонстрировали на выставках в Польше, Австрии и Германии.

- Это был великий незаурядный человек, - говорит товарищ Петр Кобевко, 66 лет. - Мы с ним работали в одной газете еще при Советском Союзе. Он всегда давал правильную оценку ситуации. Никогда не захваливал человека, а говорил прямо, что хорошо, а что — плохо. Имел чувство юмора. Оно у него было простое, деревенское.

У Василия Бабуха остались жена Ирина, сыновья Тарас и Игорь.