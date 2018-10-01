Валентин Белинский перед смертью выпил кофе

 
Ексклюзивы
1/5
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2 Просмотров: 1386
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1071
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 603
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 153
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 8496
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2088
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 9900
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
Просмотров: 1377
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Просмотров: 846
Конфликт Холодницкого и Сытника. Откуда ноги растут
Конфликт Холодницкого и Сытника. Откуда ноги растут
1 Просмотров: 1197
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 63
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1152
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 4986
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9441
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 270
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
вторник, 02 октября 2018 00:30

Валентин Белинский перед смертью выпил кофе

  Комментировать

— Валентин никогда не жаловался на здоровье. Утром вместе с ребятами попил кофе и выкурил папиросу. Потом сказал: "Пойду прилягу, что-то мне нехорошо". Через какое-то время-то зашли к нему. Уже был неживой, — рассказывает винницкий волонтер 30-летний Денис Романовский о своем друге — военном Валентине БЕЛИНСКОМ, 53 года. Он умер от острой сердечной недостаточности.

До начала войны на Донбассе Валентин Белинский занимался грузовыми перевозками в Европу. В 2014-м стал волонтером. В зону ООС возил гуманитарную помощь. Был там 110 раз.

— Военные больше всего радовались домашним вкусностям. Радовался, когда они разбирали пирожки и яблоки. Как показал дома фотографии с довольными лицами солдат, мама и жена начали готовить выпечку и передавать на передовую, — говорил Белинский.

— Валик знал каждую дорогу, каждую переправу. Как только поднимали вопрос, кто везет на фронт 5 тонн воды, гвозди, клеенку или куличи от родных, он сразу брался, — говорит товарищ Валентина 38-летний Вадим Кузь.

В этом году в январе Белинский подписал контракт и пошел в 59-ю отдельную механизированную бригаду. Был водителем в городе Станица Луганская. Дома его ждали жена Оксана и дочь 8-летняя Анна. От первого брака имел дочь Ольгу и сына Виталия.

— В младшей дочке Валик души не чаил. Отвозил ее в школу и на танцы, — говорит Денис Романовский. — Когда я приезжал к ребятам в зону ООС, привозил Белинскому вареники с вишнями, которые ему жена передала. А он первым делом спрашивал про письмо от дочки.

С Валентином Белинским прощались в Виннице. Когда тело военного привезли на площадь Небесной сотни, тысячи людей стали на колени. Похоронили мужчину на Аллее Славы кладбища "Подлесное".

Автор: Татьяна САРАХАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Валентин Белинский перед смертью выпил кофе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мисс Вселенная&quot; в белоснежном бикини прогулялась с бойфрендом
"Мисс Вселенная" в белоснежном бикини прогулялась с бойфрендом
12
 Просмотров: 145510
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 85402
Монике Белуччи - 54: лучшие образы итальянского секс-символа
Монике Белуччи - 54: лучшие образы итальянского секс-символа
24
 Просмотров: 26937
Для владельцев &quot;евроблях&quot; подготовили новую ловушку
Для владельцев "евроблях" подготовили новую ловушку Просмотров: 17596
Новые штрафы и включены фары: водителей предупредили об изменениях
Новые штрафы и включены фары: водителей предупредили об изменениях 2 Просмотров: 15184
Люди
Екатерина Кириленко три дня была в коме
Екатерина Кириленко три дня была в коме
Любомир Палий упал с качелей
Любомир Палий упал с качелей Просмотров: 18
Богдан Рубчак имел больное сердце
Богдан Рубчак имел больное сердце Просмотров: 9
"Носила на себе четыре ведра жира"
"Носила на себе четыре ведра жира" Просмотров: 18
Александра Сентеговски погибла на пешеходном переходе
Александра Сентеговски погибла на пешеходном переходе Просмотров: 81
Больше всего комментируют
109
Ницой хочет екзаменуваты жителей Донбасса
14
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
5
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
3
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3
Порошенко поблагодарил Путина
Голосов: 517
Голосование Пятов потеряет место основного вратаря "Шахтёра" и сборной Украины?
  • 1) да, он регулярно ошибается и возраст играет против голкипера
  • 2) нет, в очередной раз докажет свою психологическую устойчивость и далее будет играть на нужном уровне
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua