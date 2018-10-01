Валентин Белинский перед смертью выпил кофе

— Валентин никогда не жаловался на здоровье. Утром вместе с ребятами попил кофе и выкурил папиросу. Потом сказал: "Пойду прилягу, что-то мне нехорошо". Через какое-то время-то зашли к нему. Уже был неживой, — рассказывает винницкий волонтер 30-летний Денис Романовский о своем друге — военном Валентине БЕЛИНСКОМ, 53 года. Он умер от острой сердечной недостаточности.

До начала войны на Донбассе Валентин Белинский занимался грузовыми перевозками в Европу. В 2014-м стал волонтером. В зону ООС возил гуманитарную помощь. Был там 110 раз.

— Военные больше всего радовались домашним вкусностям. Радовался, когда они разбирали пирожки и яблоки. Как показал дома фотографии с довольными лицами солдат, мама и жена начали готовить выпечку и передавать на передовую, — говорил Белинский.

— Валик знал каждую дорогу, каждую переправу. Как только поднимали вопрос, кто везет на фронт 5 тонн воды, гвозди, клеенку или куличи от родных, он сразу брался, — говорит товарищ Валентина 38-летний Вадим Кузь.

В этом году в январе Белинский подписал контракт и пошел в 59-ю отдельную механизированную бригаду. Был водителем в городе Станица Луганская. Дома его ждали жена Оксана и дочь 8-летняя Анна. От первого брака имел дочь Ольгу и сына Виталия.

— В младшей дочке Валик души не чаил. Отвозил ее в школу и на танцы, — говорит Денис Романовский. — Когда я приезжал к ребятам в зону ООС, привозил Белинскому вареники с вишнями, которые ему жена передала. А он первым делом спрашивал про письмо от дочки.

С Валентином Белинским прощались в Виннице. Когда тело военного привезли на площадь Небесной сотни, тысячи людей стали на колени. Похоронили мужчину на Аллее Славы кладбища "Подлесное".