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пятница, 04 мая 2018 00:20

Вадима Мулермана похоронят в Харькове

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2 мая в американском Нью-Йорке от рака умер российский певец Вадим Мулерман. Болезнь у него диагностировали за неделю до смерти. В августе ему исполнилось бы 80 лет.

— В 2015-м в Нью-Йорке Вадиму сделали операцию на сердце, — рассказывает российская певица 70-летняя Нина Бродская. — Была успешной, но после того должен был регулярно проходить медицинские осмотры. Две недели назад ему внезапно стало плохо. Вадим лег в госпиталь. После анализов врачи сообщили, что у него рак. Готовили к операции. Но Вадим до нее не дожил. Отошел во сне. Его тело кремируют. Прах похоронят в Харькове, где Вадим родился. Сделать так он попросил родных перед смертью.

Вадим Мулерман закончил Ленинградскую консерваторию и Институт театрального искусства в Москве. 10 лет был солистом "Москонцерта". Стал известным в 1966 году, когда с песней "Хромой король" победил на всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Имел в репертуаре более 50 песен. Самые известные: "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Так хорошо быть генералом".

В 1989-м Мулерман переехал в США. Создал музыкальный театр для детей. Через 15 лет поселился в Харькове. Был советником главы Харьковской обладминистрации по вопросам культуры. Открыл в городе "Театр песни Вадима Мулермана".

— Где бы я не жил, всегда говорил, что я харьковчанин. Постоянно хотел вернутся домой. В начале 2000-х это свершилось. Но там мой театр работал недолго. Через финансовые проблемы его закрыли в 2014-м. А мне с семьей снова пришлось вернутся в Америку, — говорил Мулерман.

Певец трижды был в браке. Первой женой стала журналистка Иветта Чернова. 26-летней она умерла от рака. Во второй раз женился на певице Веронике Круглой. Имеет от нее дочь Ксению. Третьей женой Мулермана стала младшая на 33 года бывшая стюардесса Светлана Литвинова. Имеют дочерей 20-летнюю Марину и Злату, 15 лет.

Автор: Светлана КОРЖЕНКО
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