"В Венеции — настоящий украинский подъем, особенно среди молодежи"

50-летняя Ксения Константиненко из города Белая Церковь на Киевщине 20 лет живет в итальянском городе Кампанья-Лупия. Работает гидом в Венеции.

— В Италию поехала студенткой по программе обмена. Жила во Флоренции, изучала язык, — рассказывает Ксения Константиненко. — 10 лет преподавала на кафедре украинского языка и культуры при Флорентийском университете, параллельно работала экскурсоводом.

Эту профессию здесь считают престижной, наравне с медиками или адвокатами. Научилась составлять программы самостоятельно. Изучила культурные памятники и историю. Чтобы получить право на работу гидом, надо знать все до деталей. Например, показывали церковь, должна была ответить, что увижу слева у входа, когда войду. Когда начинала, имела право вести экскурсии только по Италии. В 2014-ом приняли закон, по которому все гиды из Европы сравнялись. Специалист из Парижа может проводить экскурсии в Венеции. Такие услуги в среднем стоят 60 евро в час.

За день могу провести экскурсии для 200 туристов. Бываю 10-12 часов на ногах. Чтобы не потерять голос, использую медицинские конфеты с мятой, медом, прополисом. Болят ноги, особенно ступни. Помогают ванночки с минеральной, морской или обычной солью. Делаю массаж, намазываю охлаждающими гелями. Выбираю спортивную мягкую и качественную обувь. Во время приезда в Украину хожу на процедуры для спины.

В этом году туристический сезон впервые был под угрозой. Две недели Венеция стояла по пояс в воде. Последний раз такое было 53 года тому назад. Много потеряли владельцы магазинов. Вода начала подниматься ночью, товар затопило. Повреждены исторические здания, на улицах много мусора и грязи. Экскурсии на остров временно прекратили.

Наибольший наплыв туристов начинается с Венецианского карнавала в феврале или марте. Длится до конца октября. Далее - затишье.

Стало меньше туристов из России. Увеличилось - из Украины, Беларуси, Казахстана. Часто приезжают из Америки, Канады и Израиля.

Активно начали заказывать экскурсии на украинском. Четыре года тому назад такого не было. Рассказывала все на итальянском и русском. Теперь — настоящий украинский подъем, особенно среди молодежи.