В Украине завелись мохнатые крабы

В Днепровско-Бугском лимане на территории Херсонской и Николаевской областей поймали опасных крабов — китайских волосаторуких. Это опасный вид ракообразных. Быстро размножается, неуязвимый, агрессивный к другим жителям. Название получил за мохнатые клешни.

— Эти крабы быстро съедают всю икру рыб, мальков, — говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины 59-летний Александр Чистяков. — Их считают непревзойденными землекопами. Вырывают 5-метровые норы, в частности, в плотинах и других гидротехнических сооружениях. Это приводит к авариям.

Этот вид раньше жил только в озере Янченху и Желтом море в Китае. В Европу попал в начале ХХ в.

— Прекрасно чувствуют себя в пресной и соленой воде. Входит в сотню опаснейших биологических видов мира, — продолжает Чистяков. — За 10 лет могут заполонить водоемы Украины. В странах, где они живут, наносят вред экосистеме и экономике.

Мясо волосаторуких крабов не едят.

— Они являются переносчиками легочного сосальщика, — говорит Александр Чистяков. — Этот человеческий паразит поражает легкие и головной мозг. Вызывает тяжелое инфекционное заболевание — парагонимоз.