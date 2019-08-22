В школах будут изучать новый предмет

С 1 сентября ученики 10 и 11 классов будут изучать финансовую грамотность.

- Предприимчивость и финансовая грамотность - одна из компетенций, которой должны обладать учащиеся и выпускники Новой украинской школы, - объясняет 48-летний Вадим Карандий, заместитель министра образования и науки Украины. - Мы благодарны проекта "ЮЭсАИД" "Трансформация финансового сектора" за качественный учебник. Он будет развивать у учащихся критическое и системное мышление в финансовых вопросах, умение оценивать риски, принимать взвешенные решения по финансам.

Для курса создали программу, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?". Пособие имеет пять разделов и 25 тем. Рассказывает о современной финансовой системе, учреждениях и их услугах. Содержит информацию об основных правах потребителей финансовых услуг, правилах безопасной работы с платежными картами, электронными деньгами, платежными интернет-инструментами и т.п.